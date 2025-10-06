El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
El , sugirió que las realicen operaciones antidrogas en tierra, luego de que se confirmaran la ejecución de otro ataque contra una embarcación que se desplazaba .

Trump, en el aniversario 250 de la , realizado en Virginia, afirmó que los ataques a barcos que transportan drogas han sido tan efectivos que ya “no quedan embarcaciones” en .

“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles. (…) Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, indicó.

advirtió que, ante la ausencia de traficantes de drogas en el mar, comenzarán a buscarlos en tierra, lo que incrementa la tensión cerca de las .

, por su parte, informó otro ataque militar contra embarcaciones que transportaban droga, sumando cuatro operativos desde principios de septiembre.

“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, mencionó .

Asimismo, según funcionarios de Estados Unidos, hasta el momento al menos 21 personas han muerto en dichos ataques a barcos en el mar Caribe.

Realizado con información de EFE.

Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth
Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth

