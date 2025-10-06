El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que las Fuerzas Armadas de su país realicen operaciones antidrogas en tierra, luego de que se confirmaran la ejecución de otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe.

Trump, en el aniversario 250 de la Armada estadounidense, realizado en Virginia, afirmó que los ataques a barcos que transportan drogas han sido tan efectivos que ya “no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe.

“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles. (…) Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, indicó.

Trump advirtió que, ante la ausencia de traficantes de drogas en el mar, comenzarán a buscarlos en tierra, lo que incrementa la tensión cerca de las costas de Venezuela.

El Pentágono, por su parte, informó otro ataque militar contra embarcaciones que transportaban droga, sumando cuatro operativos desde principios de septiembre.

LEA TAMBIÉN: Enviado especial de Trump viaja a El Cairo para avanzar diálogos de plan de paz en Gaza

“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, mencionó el mandatario.

Asimismo, según funcionarios de Estados Unidos, hasta el momento al menos 21 personas han muerto en dichos ataques a barcos en el mar Caribe.

Realizado con información de EFE.