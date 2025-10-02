(FILES) F-35 fighter aircrafts fly over the White House during Polish President Karol Nawrocki's visit in Washington, DC on September 3, 2025. US President Donald Trump is sending 10 F-35 fighter jets to Puerto Rico as part of his war on drug cartels, sources familiar with the matter told AFP on Semptember 5, 2025, as tensions mount with Venezuela over Washington's military build-up in the Caribbean. The planes will join US warships already deployed to the southern Caribbean as Trump steps up pressure on Venezuelan President Nicolas Maduro, whom the United States accuses of leading a drug cartel. (Photo by Oliver Contreras / AFP)
denunció el jueves que cinco cazas estadounidenses “se han atrevido a acercarse a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano “detectó más de cinco vectores”, que definió como “aviones de combate”. 

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente la movilización de ocho buques de guerra.

El presidente ha tachado esta movilización de asedio y amenaza.

El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó Padrino. “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, agregó.

Nicolás Maduro (der.) con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas, Venezuela. (Foto de ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP).
Nicolás Maduro (der.) con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas, Venezuela. (Foto de ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP).

Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”, dijo.

Cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes fueron ya destruidas por ataques estadounidenses en las últimas semanas. 

Venezuela cree que el presidente está utilizando el narcotráfico como falso pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

