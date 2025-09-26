El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que el cierre de su canal en Youtube es un “fracaso”, pues sus alocuciones son igualmente difundidas a través de otras cuentas en esta plataforma de videos estadounidense.

Fundada en 2005, Youtube era uno de los principales medios empleados por Maduro, que tenía 233,000 suscriptores. El cierre del canal coincide con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que Caracas denuncia como una amenaza.

“Los dueños de Youtube fracasaron, la gente me sigue viendo por Youtube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas”, dijo el mandatario durante una cadena obligatoria de radio y televisión, rodeado del alto mando militar.

En 2020 Youtube suspendió la cuenta del principal canal oficialista del país, Venezolana de Televisión. En agosto de 2024 cerró el canal del programa de televisión del poderoso dirigente Diosdado Cabello poco después de enviarle una placa por alcanzar 100,000 suscriptores.

“Mientras más censura, más llega el mensaje”, añadió Maduro. “Sigan con la censura imbéciles imperialistas de Youtube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos ¡Empleado del mes!”, ironizó Maduro.

El año pasado, el mandatario denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su reelección. Ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del presidente venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el covid-19.

En agosto de 2024, tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos, más de 200 heridos y al menos 2,400 detenidos, Maduro desinstaló WhatsApp de su celular. Entonces llamó a migrar a Telegram y la aplicación china WeChat.

Sin embargo, WhatsApp no está prohibida ni bloqueada en Venezuela.