El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamás se enfrentará a una “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, conforme a su plan de paz para acabar con la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja, según informó CNN.

En una entrevista vía mensaje de texto a un periodista del mencionado medio, Trump respondió con las palabras “¡aniquilación total!” cuando se le preguntó qué pasaría si Hamás insiste en continuar en el poder en Gaza.

Respecto al compromiso de Hamás de liberar a los rehenes israelíes en Gaza como primera fase del plan de paz, Trump señaló que “solo el tiempo dirá” si se cumplirá.

En este intercambio de mensajes, el cual ocurrió antes de anunciar la retirada inicial de Israel en Gaza, Trump informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apoyó la idea de suspender los bombardeos y respalda su visión para el enclave devastado.

Trump indicó que “pronto” tendrá mayor claridad sobre las intenciones de Hamás y expresó su esperanza de que se concrete un alto el fuego en Gaza tras la entrega completa de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

El mandatario norteamericano afirmó que las negociaciones entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos, están activas y que han comenzado en los últimos días, con buenas perspectivas, preparándose para la sesión oficial en El Cairo el lunes.

El plan de paz de Trump, el cual establece 20 puntos, prevé en su primera etapa el intercambio de 48 rehenes vivos y muertos por prisioneros palestinos, seguido de un alto el fuego inmediato en Gaza, donde han muerto más de 66 mil personas en casi dos años de guerra.

Esta propuesta comprende, además, la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, y la posibilidad futura de negociar un Estado palestino, opción rechazada por el gobierno israelí.

Hamás, por su parte, ha intentado solicitar tener injerencia algunos puntos del plan, pero Netanyahu ha respondido que Hamás debe aceptarlo en su totalidad.

Elaborado con información de EFE.