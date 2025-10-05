El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , advirtió que se enfrentará a una “aniquilación total” si no cede el , conforme a su plan de paz para acabar con la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja, según informó CNN.

En una entrevista vía mensaje de texto a un periodista del mencionado medio, respondió con las palabras “¡aniquilación total!” cuando se le preguntó qué pasaría si Hamás insiste en continuar en el poder en Gaza.

Respecto al compromiso de Hamás de liberar a los rehenes israelíes en Gaza como primera fase del plan de paz, señaló que “solo el tiempo dirá” si se cumplirá.

LEA TAMBIÉN: Israel advierte que Gaza sigue siendo una zona de combate: reportan más de 20 fallecidos

En este intercambio de mensajes, el cual ocurrió antes de anunciar la retirada inicial de Israel en Gaza, informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apoyó la idea de suspender los bombardeos y respalda su visión para el enclave devastado.

indicó que “pronto” tendrá mayor claridad sobre las y expresó su esperanza de que se concrete un alto el fuego en Gaza tras la entrega completa de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

LEA TAMBIÉN: Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza porque Hamás “está listo para la paz”

El afirmó que las negociaciones entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos, están activas y que han comenzado en los últimos días, con buenas perspectivas, preparándose para la sesión oficial en El Cairo el lunes.

El , el cual establece 20 puntos, prevé en su primera etapa el intercambio de 48 rehenes vivos y muertos por prisioneros palestinos, seguido de un alto el fuego inmediato en Gaza, donde han muerto más de 66 mil personas en casi dos años de guerra.

LEA TAMBIÉN: Hamás acuerda liberar rehenes y pide negociar la paz con Israel

comprende, además, la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, y la posibilidad futura de negociar un Estado palestino, opción rechazada por el gobierno israelí.

Hamás, por su parte, ha intentado solicitar tener injerencia algunos puntos del plan, pero ha respondido que Hamás debe aceptarlo en su totalidad.

Elaborado con información de EFE.

Humo se eleva sobre el edificio Al Harazin tras un ataque aéreo durante una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza. Foto: EFE/ Mohammed Saber
Humo se eleva sobre el edificio Al Harazin tras un ataque aéreo durante una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza. Foto: EFE/ Mohammed Saber

TE PUEDE INTERESAR

Netanyahu espera anunciar la liberación de todos los rehenes “en los próximos días”
Enviado especial de Trump viaja a El Cairo para avanzar diálogos de plan de paz en Gaza
Israel anuncia que aplicará “inmediatamente” el plan de paz de Trump para Gaza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.