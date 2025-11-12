América Latina atraviesa su era de inseguridad, un tiempo en el que los ciudadanos de la región sitúan el crimen y la violencia entre sus mayores temores.
América Latina atraviesa su era de inseguridad, un tiempo en el que los ciudadanos de la región sitúan el crimen y la violencia entre sus mayores temores.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Fue un ataque rápido y calculado, de noche, en una esquina de Ciudad de México, no muy lejos de donde vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera. Un sicario disparó nueve balas contra el vehículo en movimiento desde la parte trasera de una motocicleta, rompiendo el silencio de la noche. Sin embargo, Ciro Gómez Leyva —uno de los periodistas más reconocidos de México— sobrevivió a la emboscada gracias al blindaje de su camioneta.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.