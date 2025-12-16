Según Donald Trump, el fentanilo "sería una de las peores guerras" ya que ha cobrado la vida de hasta 300,000 personas en los últimos seis años. Foto: Jim WATSON / AFP
Según Donald Trump, el fentanilo "sería una de las peores guerras" ya que ha cobrado la vida de hasta 300,000 personas en los últimos seis años. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

Desde la Casa Blanca, el republicano enfatizó que el fentanilo mortal “está inundando” su país: “creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200,000 y 300,000 personas al año”, dijo.

En datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) más de 250,000 personas han perdido la vida por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo, entre 2021 y 2023.

Más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo, en datos de los CDC de Estados Unidos. Foto: REUTERS - Shannon Stapleton
El mandatario alegó que ; y aseguró que en su mandato se logró reducir el 50% de la cantidad de fentanilo que cruza la frontera.

Garantizó que “Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será“, apuntó.

Con la orden ejecutiva que rotula al fentanilo como arma de destrucción masiva, se reforzará la lucha contra el tráfico de este opioide sintético. Además, la Secretaría de Guerra y la de Seguridad Nacional actualizarán sus directivas para lidiar contra este mal.

Con información de EFE

