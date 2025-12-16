El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara al fentanilo como “un arma de destrucción masiva”.

Desde la Casa Blanca, el republicano enfatizó que el fentanilo mortal “está inundando” su país: “creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200,000 y 300,000 personas al año”, dijo.

En datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) más de 250,000 personas han perdido la vida por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo, entre 2021 y 2023.

El mandatario alegó que los traficantes meten el fentanilo a Estados Unidos “porque quieren matar” a sus ciudadanos; y aseguró que en su mandato se logró reducir el 50% de la cantidad de fentanilo que cruza la frontera.

Garantizó que China también colabora con Washington para minimizar el número y cantidad de fentanilo que se trafica. “Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será“, apuntó.

Con la orden ejecutiva que rotula al fentanilo como arma de destrucción masiva, se reforzará la lucha contra el tráfico de este opioide sintético. Además, la Secretaría de Guerra y la de Seguridad Nacional actualizarán sus directivas para lidiar contra este mal.

Con información de EFE