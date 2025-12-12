La Casa Blanca envió el jueves un mensaje presidencial al Comité de Relaciones Exteriores del Senado con su intención de hacer la designación, siguiendo el protocolo estándar para este tipo de medida. En el mensaje a los legisladores, Trump dijo que Perú y EE.UU. tienen “prioridades de seguridad compartidas, incluidas la estabilidad regional, la lucha contra el narcotráfico y los vínculos económicos”.

Trump ha estado buscando el apoyo de gobiernos en América Latina para respaldar su agenda contra las drogas. En Perú, el estatus ofrece un impulso a un nuevo líder que ha prometido ser firme contra el crimen.

El presidente José Jerí, el octavo jefe de Estado de Perú en una década, fue investido en octubre tras la destitución de su predecesor. Su mandato interino concluye en julio y los peruanos celebrarán elecciones generales en abril.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú visitó recientemente Washington y se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio. Ambos conversaron sobre minerales críticos y esfuerzos para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

Trump ha lanzado ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela y ha amenazado con ataques terrestres en ese país, prometiendo apuntar a un régimen que, según él, permite que narcóticos ilegales fluyan hacia EE.UU.

Perú, junto con Colombia y Bolivia, es uno de los principales productores del cultivo que se utiliza para fabricar cocaína.

Trump otorgó el mismo estatus de aliado a Arabia Saudita durante una visita reciente del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Perú y Arabia Saudita se suman a una lista de otros 19 países con este estatus que, más allá de su significado simbólico, otorga privilegios militares y económicos, incluida la elegibilidad para competir por contratos del gobierno estadounidense para reparar equipos de defensa.

En América Latina, Argentina, Colombia y Brasil tienen la misma designación.