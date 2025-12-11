Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro a los que acusa de narcotráfico. Foto: EFE/ Prensa Miraflores
Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro a los que acusa de narcotráfico. Foto: EFE/ Prensa Miraflores
, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

Los acusados fueron identificados como Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Los tres forman parte de una serie de sanciones de la Administración de Donald Trump, que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, bloqueando a su vez a seis buques.

El Departamento del Tesoro, a través de un comunicado,

La Administración de Joe Biden les concedió un indulto en octubre de 2022 como parte de un intercambio con el Gobierno de Nicolás Maduro y regresaron a Venezuela, desde donde, según el actual gobierno estadounidense, retomaron actividades de narcotráfico en 2025.

Según el Tesoro, Malpica Flores, el tercero de los sobrinos, fue vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA y fue sancionado en 2017. Sin embargo, en 2022 el Gobierno de Biden le retiró las sanciones para facilitar un acuerdo con Maduro para la realización de unas elecciones democráticas.

Entre los otros sancionados está también Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que, según el gobierno estadounidense, “ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

El Departamento de Estado apuntó en un comunicado que los sancionados apoyan “al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro en Venezuela”.

y haber destruido numerosas embarcaciones en el Caribe las cuales, según Washington, formaban parte de una operación del narcotráfico vinculada con el Gobierno venezolano.

Elaborado con información de EFE.

Los acusados por el gobierno de Estados Unidos se encuentran emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. EFE/ Palacio de Miraflores
Los acusados por el gobierno de Estados Unidos se encuentran emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. EFE/ Palacio de Miraflores

