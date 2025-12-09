El estado de Nueva York se prepara para introducir cambios importantes en las normas que regulan la forma en que se sanciona a los conductores. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó que, a partir de febrero de 2026, se actualizará el sistema de puntos que se usa para evaluar infracciones de tránsito.

Las modificaciones aumentarán el puntaje asignado a varias violaciones y ampliarán el período en el que se revisa el historial de manejo, algo que ya genera preocupación entre quienes temen que se agilice la suspensión de licencias.

Actualmente, un conductor puede perder su licencia si acumula 11 puntos en un período de 18 meses; sin embargo, con las nuevas reglas, este límite se reducirá y, además, el historial se analizará durante 24 meses.

Dentro de ese plazo, llegar a 10 puntos podría ser suficiente para enfrentar una suspensión o una revocación definitiva. El DMV también recuerda que los puntos solo se registran si la persona es declarada culpable de la infracción.

La propuesta incluye incrementos en múltiples penalidades. Por ejemplo, incidentes relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, manejar con la licencia suspendida o superar el límite de velocidad por más de 40 millas por hora recibirán 11 puntos.

Con las nuevas reglas, llegar a 10 puntos podría ser suficiente para suspender una licencia. (Foto: Pixabay)

Las condenas por alcohol también subirán: la primera pasará de cinco a ocho puntos, la segunda de ocho a 11 y la tercera de 11 a 14. Además, adelantarse a un autobús escolar detenido subirá de cinco a ocho puntos, y varias violaciones, como facilitar la operación sin licencia, descuidar la seguridad de peatones o ciclistas, participar en carreras o huir de un accidente con heridos, sumarán cinco puntos.

Otro cambio importante es que obstruir el tráfico o hacer giros en U indebidos sumará dos puntos, mientras que no ceder el paso a vehículos de emergencia tendrá una penalización de tres puntos.

A esto se suma una medida más estricta: las personas con cuatro o más condenas relacionadas con alcohol o drogas en su historial ya no podrán solicitar una licencia, cuando antes el límite era cinco.

Especialistas advierten que el impacto no se limitará a las suspensiones. Según explicó Aaron Pam, asociado sénior de Tully Rinckey, a WHEC, estos cambios podrían influir directamente en los seguros.

“Mucha más gente está dispuesta a pagar multas más altas para llegar a un acuerdo de culpabilidad de cero puntos o para llegar a un acuerdo que evite una condena de ocho puntos. Incluso una condena de ocho puntos afectará gravemente su futuro”, señaló.

Las infracciones graves, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, superar límites de velocidad extremos o adelantarse a un autobús escolar detenido, recibirán más puntos que antes. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“Su póliza de seguro puede ser cancelada, y también puede aumentar junto con las primas debido a su mal historial de conducción”, agregó.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) pidió a los conductores mantenerse atentos a las modificaciones.

Mark Gruba, especialista en comunicaciones de AAA Western and Central New York, explicó a WHAM que el propósito de la reforma es claro.

“El enfoque principal aquí es apuntar a los infractores persistentes, los conductores peligrosos, y no solo penalizarlos, sino sacarlos de la carretera”, dijo. En su opinión, estas medidas buscan reducir los accidentes graves: “En estas situaciones, los conductores ponen en riesgo la vida de otras personas. Creo que estos aumentos de puntos buscan solucionar este problema“.

Estas actualizaciones forman parte de un conjunto más amplio de leyes estatales que comenzarán a aplicarse desde 2026. Entre ellas, se encuentran cambios laborales, normas para repartidores y nuevas reglas para vendedores ambulantes.

Expertos advierten que estas medidas también podrían impactar el costo y la continuidad de las pólizas de seguro. (Foto: Freepik)

El salario mínimo también subirá a partir de enero: alcanzará los 17 dólares por hora en Nueva York, Long Island y Westchester, y 16 dólares por hora en el norte del estado, en un ajuste relacionado con la inflación.

Otras medidas incluyen cambios en el pago a los empleados de empresas de entrega de paquetes, quienes deberán recibir su salario dentro de los siete días posteriores al cierre del período de pago.

Las plataformas de comida a domicilio deberán ofrecer la opción de propina antes de finalizar el pedido y establecer una propina mínima de 10 dólares. Además, desde enero de 2026, entrará en vigor la exigencia de garantizar 32 horas de licencia no remunerada por año y los registros de pago deberán conservarse por tres años.

Las nuevas reglas de tránsito también contemplan sanciones más severas, como tres o cuatro puntos por exceso de velocidad, cinco o seis por usar el celular mientras se maneja y entre cinco y ocho por conducción temeraria.