Yape, billetera digital que cuenta con el respaldo del BCP, pone a disposición de los clientes una herramienta que permitirá reportar cuentas de extorsionadores a través del aplicativo.

“En cumplimiento de la última normativa promulgada por el gobierno, hoy lanzamos una nueva funcionalidad que permitirá reportar cuentas de extorsionadores de manera 100% anónima”, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape.

Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los usuarios del aplicativo financiero, precisó el ejecutivo.

Así, para realizar el reporte de una cuenta de extorsionadores el cliente deberá seguir el siguiente proceso:

1. Ingresa a Yape.

2. Selecciona el movimiento que deseas reportar.

3. Elige la opción “Necesito ayuda”.

4. Da clic a “Reportar extorsión” y cuéntanos el caso con precisión.

Estos reportes permitirán conocer más detalles que ayudarán en las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes.

Sin embargo, el especialista puntualiza la importancia de conocer que la presentación de un reporte falso es causal de delito.

La billetera a la fecha cuenta con más de 15 millones de usuarios activos y tiene diversas funciones como transferir dinero en soles y dólares, acceso a microcréditos, recargas de celulares, cambiar dólares, recepción de remesas, pago de servicios, compras en su marketplace.

