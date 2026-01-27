El Ejecutivo volvió a ampliar para que un Grupo de Trabajo Multisectorial elabore la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, mediante una resolución publicada en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

La resolución, emitida por el Ministerio del Interior, señaló que se amplía por 10 días calendario, desde el 26 de enero de 2026, la vigencia de este grupo encargado de elaborar la propuesta del plan.

La justificación presentada para esta ampliación fue “la necesidad de culminar los trabajos orientados a la elaboración de la propuesta”.

Esta es la segunda ampliación consecutiva de este plazo. La primera vez fue el 16 de enero, donde también se dispuso ampliar por 10 días calendario.

Esa decisión fue propuesta por el propio grupo, alegando “la existencia de acciones pendientes de carácter multisectorial que resultan necesarias para culminar el proceso de formulación de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, para “asegurar la coherencia técnica del documento y la adecuada articulación de sus componentes estratégicos, conforme al marco normativo vigente”.

Cabe recordar que el presidente José Jerí ha reiterado que uno de los objetivos centrales de su Gobierno de transición es combatir la criminalidad.

En diciembre de 2025, el mandatario anunció un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual servirá como guía para lograr un país más seguro y que podría ser continuado por el próximo Gobierno que asumirá en julio las riendas del país.

Asimismo, afirmó que este plan se presentaría en los primeros días de enero.

La elaboración del plan está encargada a un Grupo de Trabajo Multisectorial temporal dependiente del Ministerio del Interior, creado el 11 de diciembre, con un plazo de 30 días de trabajo desde su instalación.