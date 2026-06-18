La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó juramento a 72 jueces que desempeñarán sus funciones en órganos jurisdiccionales de diferentes distritos judiciales del país.

Del total de las juezas y jueces que recibieron la medalla y el título que los acredita como tales, 31 son superiores y 41 son especializados (penal, civil, familia, contencioso-administrativo, laboral), en tanto que, del total, 21 son mujeres y 51 son hombres.

Entre los magistrados y magistradas superiores ocho ocuparán plazas en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, siete en la Corte de Lima Este y tres en la Corte de San Martín.

Asimismo, dos en la Corte de Lima, iguales cifras en la de La Libertad, Lambayeque, Piura, así como uno en Cajamarca, Lima Sur, Loreto, Moquegua y en la Corte del Santa.

La ceremonia contó con la presencia del presidente encargado del Poder Judicial y juez supremo decano, Víctor Prado Saldarriaga, así como del magistrado César Augusto Proaño Cueva.

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JUEZAS Y JUECES ESPECIALIZADOS

Por otra parte, las juezas y jueces especializados pertenecen a las siguientes cortes: Amazonas (2), Arequipa (4), Callao (1), Cañete (1), Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (4), Huaura (2).

De igual modo, Junín (1), La Libertad (3), Lambayeque (2), Lima (2), Lima Este (3), Lima Norte (2), Madre de Dios (1), San Martín (2), Del Santa (3), Selva Central (1), Sullana (2), Tumbes (3) y Ucayali (2).

Los nombrados son los postulantes que resultaron ganadores de las plazas sometidas a concurso en las siguientes convocatorias: 001-2024-SN/JNJ, 003-2024-SN/JNJ, 002-2025-SN/JNJ y 004-2025-SN/JNJ.

Del total de las juezas y jueces que recibieron la medalla y el título que los acredita como tales, 31 son superiores y 41 son especializados. (Foto: GEC)

En los próximos días, los flamantes magistrados y magistradas serán incorporados a sus respectivas cortes superiores para ocupar las plazas en los órganos jurisdiccionales que se les asigne.

En la misma ceremonia, también fueron juramentados un grupo de fiscales que ejercerán sus funciones en los diferentes distritos fiscales del país, sumando un total entre juezas, jueces y fiscales de 244 magistrados.

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Cabe indicar que estos nombramientos se realizan luego de un proceso, en el que los integrantes del Pleno del referido organismo evaluaron las competencias y perfiles de los postulantes.

Este nombramiento busca reducir la provisionalidad en el sistema de justicia con profesionales seleccionados por mérito y garantiza la incorporación de magistrados competentes al servicio del país que fortalecen el Estado de derecho.