El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima desarrolla la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros investigados, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.

Durante la audiencia, el fiscal Reynaldo Abia Arrieta expuso que el Ministerio Público atribuye, en carácter preliminar, a Corvetto presuntos actos vinculados a colusión agravada, así como posibles delitos conexos como omisión de funciones y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Según la tesis fiscal, se habrían producido presuntas irregularidades en la gestión administrativa, incluyendo la modificación de lineamientos para la contratación de bienes y servicios, lo que, de acuerdo con lo señalado, habría favorecido a la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. y limitado mecanismos de control como la impugnación de resultados.

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Cuestionamientos

El Ministerio Público señaló que se habrían realizado designaciones y modificaciones en procesos de contratación que evidenciarían presuntas irregularidades en la gestión administrativa. Entre ellas, el cambio de lineamientos para los mecanismos de control.

“Luego de seleccionar al postor ganador no cabe la presentación de ningún tipo de recurso impugnatorio y eso es lo que habría permitido que no se revisara estas decisiones administrativas, concentrándolo en pocas personas”, señaló el fiscal.

Desarrollo

La audiencia también comprende a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, respecto de quienes el Ministerio Público presentó sus argumentos en relación con su presunta participación.

El proceso se encuentra actualmente en receso hasta las 14:30 horas, tras la exposición fiscal. A su reanudación, se prevé la intervención de las defensas legales, entre ellas la del abogado Julio César Arbizu Gonzáles, quien representa a Piero Corvetto.