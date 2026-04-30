La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima incautó, durante una diligencia de allanamiento al domicilio de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, un pasaporte peruano vigente a su nombre, con caducidad el 10 de agosto de 2026.

Esto se convirtió en una pieza clave debido a que Corvetto ya había entregado antes dos pasaportes como muestra de colaboración, pero la existencia de este tercer documento vigente probaría que aún contaba con un medio formal de viaje.

Además, el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán sostuvo que la sola entrega de pasaportes no elimina el riesgo de fuga, ya que dentro de la región se puede viajar solo con DNI.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un impedimento de salida del país por 18 meses para los investigados por presunta colusión agravada, medida que se apoya en las graves irregularidades detectadas en las Elecciones 2026 del 12 de abril y que alcanza a Corvetto y otros 6 funcionarios.

El requerimiento de arraigo alcanza a los investigados Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Banco.

Según la hipótesis fiscal, presuntamente existiría una red de concertación entre altos mandos del organismo electoral y el sector privado, en la que los funcionarios José Edilberto Samamé y Juan Antonio Phang coordinaban con representantes de la empresa de servicios Galaga SAC para presuntos acuerdos ilícitos en servicios generales durante los comicios.

El pedido de 18 meses de impedimento de salida fue justificado en la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante la etapa preliminar.

Por ello, la ocultación del pasaporte vigente por parte de Corvetto incrementa, según la Fiscalía, el riesgo de que eluda la justicia, considerando también la doble nacionalidad y el acceso a documentos de viaje no declarados.