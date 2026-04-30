Fiscalía incauta pasaporte vigente no declarado por Piero Corvetto . (Foto: Andina)
Fiscalía incauta pasaporte vigente no declarado por Piero Corvetto . (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, un pasaporte peruano vigente a su nombre, con caducidad el 10 de agosto de 2026.

Esto se convirtió en una pieza clave debido a que

Además,

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Rafael López Aliaga anuncia que acudirá a instancias internacionales

, medida que se apoya en las graves irregularidades detectadas en las Elecciones 2026 del 12 de abril y que alcanza a Corvetto y otros 6 funcionarios.

El requerimiento de arraigo alcanza a los investigados Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Banco.

LEA TAMBIÉN: Irregularidades en rendición de cuentas de campaña: ONPE confirma multa de S/88 mil a Juntos por el Perú

Según la hipótesis fiscal, presuntamente existiría una red de concertación entre altos mandos del organismo electoral y el sector privado, en la que los funcionarios José Edilberto Samamé y Juan Antonio Phang coordinaban con representantes de la empresa de servicios Galaga SAC para presuntos acuerdos ilícitos en servicios generales durante los comicios.

El pedido de 18 meses de impedimento de salida fue justificado en la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante la etapa preliminar.

LEA TAMBIÉN: JNE descarta elecciones complementarias: ¿qué argumentos pesaron en la decisión?

Por ello,

Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, entregó dos pasaportes a las autoridades, pero mantenía oculto un tercero vigente hasta agosto de 2026. (Foto: ONPE)
Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, entregó dos pasaportes a las autoridades, pero mantenía oculto un tercero vigente hasta agosto de 2026. (Foto: ONPE)

TE PUEDE INTERESAR

Perú mantiene proyección de 3.2% para 2026, pero es más optimista sobre inversión privada
Los peruanos triplicaron sus transferencias internacionales en dos años
Pronabec descarta cierre de Beca Bicentenario, pero confirma que no habrá convocatoria en 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.