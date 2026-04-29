Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, es investigado por presunto delito de colusión agravada. Foto: ONPE
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Redacción Gestión
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La Fiscalía de la Nación exigió que se impida la salida del país, por 18 meses, para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.

El pedido se sustentará este jueves 30 de abril, y también alcanza a otros exfuncionarios del órgano electoral, entre ellos: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.

Vale acotar que , considerando las irregularidades cometidas en las elecciones generales del 12 de abril.

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En los últimos días, Corvetto y compañía han sido allanados por el Ministerio Público, a fin de buscar evidencias del presunto direccionamiento en el contrato con Galaga para el despliegue de materiales electorales.

Corvetto dio un paso al costado y aseguró que se someterá a las investigaciones correspondientes.

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