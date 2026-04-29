La Fiscalía de la Nación exigió que se impida la salida del país, por 18 meses, para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.

El pedido se sustentará este jueves 30 de abril, y también alcanza a otros exfuncionarios del órgano electoral, entre ellos: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.

Vale acotar que la Fiscalía investiga a estos funcionarios por el presunto delito de colusión agravada, considerando las irregularidades cometidas en las elecciones generales del 12 de abril.

En los últimos días, Corvetto y compañía han sido allanados por el Ministerio Público, a fin de buscar evidencias del presunto direccionamiento en el contrato con Galaga para el despliegue de materiales electorales.

Corvetto dio un paso al costado y aseguró que se someterá a las investigaciones correspondientes. Tras ello, subió al cargo de jefe Bernardo Pachas, aunque la Junta Nacional de Justicia aprobó realizar la convocatoria a concurso público para encontrar a quien tome las riendas de la ONPE.