Estudio Arbizu & Gamarra asume defensa legal de Piero Corvetto. (Foto: ONPE)
Estudio Arbizu & Gamarra asume defensa legal de Piero Corvetto. (Foto: ONPE)
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y omisión de actos funcionales relacionados con las Elecciones 2026.

Mediante un comunicado en su cuenta en la red social X, e

o la investigación judicial se conviertan en una condena anticipada sin sentencia firme.

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se prepara para evaluar una solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto.

La nueva defensa de Arbizu & Gamarra afrontará su primera intervención en el caso este jueves 30 de abril, cuando la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción sustente el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses.

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, tras el hallazgo de documentos de viaje vigentes durante un allanamiento realizado el 24 de abril en la vivienda de Corvetto.

La nueva defensa de Arbizu & Gamarra afrontará su primera intervención en el caso este jueves 30 de abril. (Foto: Andina)
La nueva defensa de Arbizu & Gamarra afrontará su primera intervención en el caso este jueves 30 de abril. (Foto: Andina)

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