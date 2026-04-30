El estudio jurídico Arbizu & Gamarra asumió la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en las investigaciones fiscales por presunta colusión agravada y omisión de actos funcionales relacionados con las Elecciones 2026.

Mediante un comunicado en su cuenta en la red social X, el estudio expresó que su objetivo es resguardar los derechos fundamentales de Corvetto durante la investigación y garantizar el respeto de todas las garantías legales.

El nuevo equipo legal precisó que su trabajo será estrictamente técnico y estará enfocado en impedir que las medidas restrictivas requeridas por el Ministerio Público o la investigación judicial se conviertan en una condena anticipada sin sentencia firme.

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Este cambio de defensa se da después de la renuncia del anterior abogado, Ricardo Sánchez Carranza, por razones personales, y ocurre cuando el Poder Judicial (PJ) se prepara para evaluar una solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto.

La nueva defensa de Arbizu & Gamarra afrontará su primera intervención en el caso este jueves 30 de abril, cuando la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción sustente el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses.

El Ministerio Público argumentó este pedido en la existencia de un presunto riesgo de fuga, tras el hallazgo de documentos de viaje vigentes durante un allanamiento realizado el 24 de abril en la vivienda de Corvetto.