Plaza República concentra la principal operación de oficinas prime de Capital Center, que proyecta continuar su expansión en el mercado corporativo. Foto: Capital Center
Plaza República concentra la principal operación de oficinas prime de Capital Center, que proyecta continuar su expansión en el mercado corporativo. Foto: Capital Center
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Karen Guardia Quispe
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Con presencia en los segmentos de oficinas prime, locales comerciales y activos industriales, Capital Center, brazo inmobiliario del Grupo Martínez Moreno —holding que también controla Pesquera Hayduk— proyecta mantener un crecimiento de doble dígito en 2026, en un contexto de recuperación sostenida del mercado corporativo y de una menor disponibilidad de nueva oferta, tomando como punta de lanza su principal activo, como es el Centro Empresarial Plaza República (San Isidro). En entrevista exclusiva con Gestión, su gerente general, Juan Carlos Moreno, detalló los planes de expansión de la compañía.

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