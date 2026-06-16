Los nuevos proyectos estarán enfocados en departamentos desde 45 m² hasta 140 m². (Foto: In Urban)
Los nuevos proyectos estarán enfocados en departamentos desde 45 m² hasta 140 m². (Foto: In Urban)
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Sandra Reyes
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El mercado inmobiliario en Lima mantiene su dinamismo pese al ruido político y la incertidumbre electoral. En ese contexto, In Urban, firma peruana con 16 años de trayectoria en el sector, alista para el 2026 el lanzamiento de cuatro nuevos proyectos en Salamanca (Ate), Lince y San Miguel, mientras avanza en la expansión de su negocio corporativo en Lima Norte y refuerza el uso de inteligencia artificial en sus operaciones. La apuesta llega luego de cerrar el 2025 con un crecimiento de 30% frente al 2024. ¿Qué tipos de proyectos marcarán esta nueva etapa de expansión?

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