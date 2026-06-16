En el 2025, In Urban alcanzó una facturación cercana a S/25 millones y alrededor de 220 unidades colocadas, impulsadas principalmente por la venta de proyectos multifamiliares dirigidos al segmento B y C. El desempeño estuvo apalancado por departamentos de menor escala, ubicados en zonas estratégicas de Lima y enfocados en diseños funcionales y personalizados. “Ha sido el mejor año”, destacó Eva Pozo García, CEO de In Urban, quien además señaló que la demanda respondió a una mayor preferencia por proyectos con “diseño, ubicación y acompañamiento personalizado” durante todo el proceso de compra y postventa.

In Urban cerró el 2025 con ventas cercanas a S/25 millones y alrededor de 220 unidades colocadas, impulsada por la demanda de proyectos multifamiliares en Lima Moderna y Salamanca. (Foto: In Urban)

Planes 2026: cuatro nuevos proyectos multifamiliares

Para el 2026, In Urban proyecta crecer entre 20% y 25% frente al año anterior, impulsada por una inversión estimada en S/30 millones y el lanzamiento de cuatro nuevos proyectos multifamiliares en Lima Moderna y Salamanca (Ate). Según explicó Eva Pozo García, CEO de la firma, la estrategia se enfocará en desarrollos dirigidos al segmento B y C, con tickets promedio de entre S/110,000 y S/130,000. Los nuevos proyectos estarán ubicados en Salamanca, Lince y San Miguel, y contemplarán edificios de entre 20 y 30 departamentos por proyecto, con unidades desde 45 m² hasta 140 m².

Los primeros lanzamientos se realizaron desde mayo, con foco en los proyectos en Salamanca (Ate), mientras que los desarrollos previstos para Lince y San Miguel serían lanzados hacia septiembre. Según explicó Eva Pozo García, CEO de la firma, la propuesta apunta a departamentos “más personalizados”, permitiendo a los compradores elegir acabados y diseños interiores, una tendencia que viene ganando fuerza entre los clientes más jóvenes. “El cliente hoy participa más”, afirmó la ejecutiva.

Además de los nuevos lanzamientos, la inmobiliaria continuará avanzando con proyectos ya en ejecución, como La Nueva Costanera, Algarrobos 1, Algarrobos 2, Saucos y Villa Fátima, programados para entregarse progresivamente durante el 2026.

El mercado inmobiliario está evolucionando hacia proyectos más funcionales, personalizados y orientados a inversionistas jóvenes, tendencia que la firma busca capitalizar en sus nuevos desarrollos. (Foto: In Urban)

Expansión de oficinas en Lima Norte

Además del negocio residencial, In Urban viene fortaleciendo su presencia en el segmento corporativo en Lima Norte, donde opera desde el 2018 un centro empresarial ubicado en la urbanización Sol de Oro, en Los Olivos, entre los centros comerciales Megaplaza y Plaza Norte. Actualmente, la compañía cuenta con 2,000 m² arrendables y 32 oficinas de distintas dimensiones, desde 18 m² hasta 170 m², dirigidas a emprendedores, consultorios médicos, abogados, call centers y empresas de servicios.

Según explicó Eva Pozo García, CEO de la firma, las oficinas se entregan completamente implementadas, con aire acondicionado, salas de directorio y terrazas, listas para operar desde el primer día. “Son oficinas listas para mudarte”, sostuvo la ejecutiva.

Para el 2027, In Urban evalúa ampliar su presencia corporativa en Lima Norte y elevar su capacidad hasta 10,000 m² de oficinas para alquiler, impulsada por la creciente demanda de emprendedores y profesionales de la zona. “El emprendedor que vive en Lima Norte tiene absolutamente todo para seguir desarrollándose”, afirmó García, quien destacó el crecimiento comercial del sector como uno de los motores para expandir este negocio.

IA en el negocio inmobiliario

Como parte de su estrategia de crecimiento para el 2026, In Urban viene incorporando herramientas de inteligencia artificial en distintas áreas de su operación, especialmente en marketing digital, procesos comerciales y ventas. Según explicó Pozo García, la tecnología se ha convertido en un soporte clave para mejorar la relación con los clientes y agilizar la gestión inmobiliaria en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado. “Hoy en día no podríamos dejar de tener esta herramienta que es valiosísima”, sostuvo.

La inmobiliaria señaló que el uso de inteligencia artificial le permite optimizar campañas de marketing, fortalecer la empatía con los compradores y simplificar procesos vinculados a la comercialización de sus nuevos proyectos multifamiliares en Lima Moderna y Salamanca (Ate). La apuesta tecnológica acompaña el plan de expansión que la empresa ejecutará durante el 2026

Expansión en 2027: nuevos distritos en evaluación

De cara al 2027, In Urban evalúa expandirse hacia nuevos distritos de Lima Moderna, impulsada por el desempeño obtenido en Pueblo Libre, Lince y San Miguel. Según explicó Pozo García, uno de los focos de interés está en zonas cercanas a las avenidas Bolívar y Sucre, así como en los alrededores del Museo Larco.

La inmobiliaria continuará enfocada en proyectos multifamiliares de menor escala dirigidos al segmento B y C, priorizando diseño, ubicación estratégica y personalización. Además, Salamanca (Ate) seguirá siendo uno de sus principales ejes de crecimiento, tras consolidarse como la zona donde la empresa ha desarrollado más de 32 proyectos inmobiliarios.