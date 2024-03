Así, de los cuatro a seis proyectos habitacionales que prevé lanzar este año, al menos dos serán de renta. Su presidente ejecutivo, Fernando Ibárcena, explicó que el desarrollo de esta nueva unidad de negocios se hará a través de Pionero Buildings, una filial creada para este fin, que trabaja de la mano con dos socios internacionales expertos en el desarrollo y operación de edificios multifamily, uno de ello es Metro Buildings. “Ya estamos trabajando en un primer proyecto de estas características que aún no empieza su construcción, estimó que será pronto, a la par se va desarrollar un segundo proyecto”, reiteró a Gestión.

Para Ibárcena, la puesta en marcha de edificios residenciales multifamily puede reducir el déficit de viviendas que existe en el país. En Lima, anualmente, se venden 17,000 viviendas cuando al año se crean entre 50,000 a 55,000 familias, lo que implica que entre 33,000 a 38,000 tengan que alquilar o buscar otra opción para acceder a una propiedad digna.

LEA TAMBIÉN Grupo Lar alista proyecto multifamily y evalúa competir con operación logística

“No se puede pensar que únicamente se va a acortar esta brecha con viviendas para la venta, más aún en un contexto de tasas altas de interés para acceder a créditos hipotecarios, por lo que se requieren políticas firmes de parte del Gobierno para promover estas soluciones, como una legislación clara sobre los parámetro y unidades que se pueden construir para no entrar en conflicto con las municipalidades y que se exonere el cobro de IGV a las personas que se inclinan por el multifamily para acceder a una vivienda, ya que encarece el alquiler”, subrayó.

Ibárcena aseguró que, a diferencia de los proyectos inmobiliarios para venta directa en la que se puede clasificar a los potenciales compradores por su nivel socioeconómico o por los distritos en los que se construye el proyecto, en los inmuebles multifamily no es igual, debido a que hay dos tipos de personas que usualmente tienen interés por estos activos. Uno de ellos son los profesionales que viven lejos de sus centros laborales y que tienen interés por alquilar una propiedad cerca para no perder tiempo en el tráfico; mientras que el otro tipo de usuarios es el que no puede pagar una cuota inicial para un departamento o prefieren ahorrar para llegar a este propósito, o jóvenes que desean independizarse.

LEA TAMBIÉN CCLA inaugura el primer proyecto multifamily en Perú y alista nuevas inversiones

Los otros proyectos

Además, Pionero Inmobiliaria va a continuar este año con el desarrollo de Viviendas de Interés Social (VIS) en distritos como Breña, Cercado de Lima, La Victoria, además de Lima Moderna y Lima Top. Así, de los cuatros a seis proyectos previsto para los próximos once meses, la gran mayoría son de esta categoría; adicionalmente está evaluando participar en el desarrollo de proyectos retail. “Esperamos que se concrete este año”, añadió.

El ejecutivo recordó que el año pasado fue complicado para el sector vivienda, que retrocedió 6% explicado por tres razones fundamentales: la subida de tasas de interés de los créditos hipotecarios que afectó a muchos de sus clientes, limitando la capacidad de acceso al crédito; la recesión que tampoco ha permitido acceder a viviendas y el movimiento político que trajo inestabilidad económica. “En los tickets medios, por debajo de los S/ 800,000 nos fue bien. En cambio, en los altos, que están por encima del S/ 1 millón, las ventas fueron menores a las esperadas”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.