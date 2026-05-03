En esta zona se ha limitado la oferta de oficinas de gran tamaño. (Foto: Jorge.cerdan/@photo.gec)
En esta zona se ha limitado la oferta de oficinas de gran tamaño. (Foto: Jorge.cerdan/@photo.gec)
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Mayumi García
mailMayumi García

En los primeros tres meses del 2026, la colocación de oficinas prime en Lima muestra una evolución positiva, apalancado en un inventario estable ante la ausencia de nuevas entregas de edificios este año. En ese sentido, RE Propiedades brinda mayores detalles del performance de este negocio y de las instalaciones que serán más complicadas de hallar en el resto del 2026.

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