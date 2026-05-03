De acuerdo al informe de oficinas prime, elaborado por la consultora, la absorción neta en el primer trimestre alcanzó los 18,261 metros cuadrados (m2), lo que representó un incremento de 46.4% respecto al trimestre anterior (12,471 m2) y un crecimiento de 132.2% frente al mismo periodo en el 2025 (7,864 m2). Bajo este escenario, un aspecto destacable en la colocación de los espacios fue el registro de operaciones de mayores dimensiones, especialmente, en submercados como Miraflores, cuya característica es la presencia de edificios con oficinas en tamaños de más de 1,000 m2.

“Miraflores es uno de los submercados que ha estado bastante dinámico en cuanto a renta, sobre todo, en oficinas de gran metraje. Es decir, como número de operaciones no puede ser grande, pero sí consolidar en un solo proyecto varios m2. Por ejemplo, si ahora alguien busca oficinas prime de 3,000 a 4,000 m2 estará un poco más dificil encontrar esa oferta en un solo punto”, explicó Sandro Vidal, director del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

Generalmente, los demandantes de espacios de estos tamaños son las grandes empresas, con capacidad para más de 200 colaboradores, tales como empresas mineras, industriales, manufactureras, call centers, entre otros. El ejecutivo de RE Propiedades sostuvo que estas compañías, ante una mayor dificultad para encontrar oficinas en extensiones superiores a los 1,000 en un solo edificio, empezarán a optar por prearrendar (comprometer) instalaciones en proyectos prime que se entregarán el próximo año o instalarse dentro de oficinas de clase B+.

“Hay proyectos como el de Urbanova, en San Isidro, que recién se entregará hacia finales del 2027, pero que desde ahora ya tiene un porcentaje de sus instalaciones comprometidas en calidad de prearriendo. De igual modo, aquellos que tengan urgencia por oficinas de determinado tamaño en una categoría cercana al prime, indudablemente, recurrirá al subprime B+, que por cierto también está ajustando su disponibilidad de oficinas”, remarcó el ejecutivo.

Junto a Miraflores, otro submercardo que también concentró nuevas oficinas en alquiler fue Sanhattan (San Isidro financiero), siendo que entre estas dos zonas se registró el 61% de la absorción bruta del trimestre (20,348 m2). En el caso de Sanhattan, aún cuando las oficinas rentadas rondaron entre los 200 m2 a 800 m2, la mayor colocación estuvo promovida por un mayor número de transacciones.

Vacancia y precios de oficinas

Al cierre del primer trimestre 2026, la oferta libre es de 104,063 m2 de oficinas disponibles para ocupación inmediata, de los cuales el 81.8% se concentra en los submercados Sanhattan (39.6%) y Nuevo Este (42.2%); en tanto, los demás submercados muestran una reducción progresiva de espacios en renta. Así, la vacancia general del segmento de oficinas prime es de 10.3% del inventario total de oficinas útiles (1,015,176 m2).

“La vacancia se proyecta a la baja en un contexto en que el inventario se mantendrá invariable, dado que las nuevas incorporaciones de edificios de oficinas prime se proyectan recién a partir de la segunda parte del 2027. Estimamos de manera conservadora que al final del año podamos estar alrededor del 5% de la vacancia”, sostuvo Vidal.

Respecto a precio de renta, el mercado de oficinas prime cerró el primer trimestre con alquileres promedio (precio de lista) de US$ 16.7 por m2, lo que representa un incremento de 1.5% frente al trimestre anterior (US$ 16.5 por m2).

En el análisis interanual por submercados, Magdalena (+17.2%,) y Miraflores (+8.8%) lideraron los incrementos en la expectativa de renta promedio; ello, ante un escenario en que la menor disponibilidad de oficinas prime tenderá a continuar aumentando el valor promedio de la renta en instalaciones de esta categoría.

“El aumento en la renta estará fijado en torno a la menor disponibilidad de oficinas por cada submercado. Pero, en general, al finalizar el 2026, ese precio promedio en un mercado de oficinas prime sin nuevos ingresos segurp estará cercano a los US$ 18 por m2″, finalizó.

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