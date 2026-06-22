Elecciones 2026. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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y, tras quedar 289 actas por enviar a los Jurados Electorales Especiales, la proclamación de los resultados de las Elecciones 2026 se encuentra cada vez más cerca.

Tras este escenario, el especialista en derecho electoral, .

Tello estimó que, calculando tiempos,

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El especialista sostuvo que la decisión del Pleno del JNE de declarar improcedentes los pedidos de nulidad “cierra” el tema, ya que no habría más espacio para apelaciones ni nuevos pedidos de nulidad.

Tello respondió que esto se ha tratado de una dinámica política y remarcó que incluso los pedidos se hicieron sin cumplir correctamente los actos formales como el pago de las tasas o los plazos.

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“El viernes (cuando el JNE declaró improcedente la solicitud e Juntos por el Perú) se demostró que no hay prueba alguna, que prácticamente estamos ante recursos dilatorios y finalmente ya esto debería terminar”, señaló en entrevista en el dominical Cuarto Poder.

Ante las acusaciones de fraude de Juntos por el Perú por las actas del extranjero, especialmente las de Argentina,

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Esta insistencia en cuestionar actas específicas, primero en el ámbito nacional y luego en el exterior, el especialista interpretó como una expresión de no aceptación de los resultados.

“Roy Mendoza y el doctor Marco Zeballos que está apoyando en la defensa (de Juntos por el Perú) han tenido que admitir en la audiencia del día viernes ante los magistrados del pleno del Jurado Nacional de Elecciones que no tienen ninguna prueba de fraude”, puntualizó.

El JNE, tras cerrar el camino a las nulidades de Juntos por el Perú y, con solo 289 actas por resolver, la proclamación de los resultados queda a días de conocerse. (Foto: Andina)
El JNE, tras cerrar el camino a las nulidades de Juntos por el Perú y, con solo 289 actas por resolver, la proclamación de los resultados queda a días de conocerse. (Foto: Andina)

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