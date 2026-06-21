Municipalidad de Lima restablece tránsito vehicular en el Centro Histórico. Foto: ANDINA/Difusión.
Municipalidad de Lima restablece tránsito vehicular en el Centro Histórico. Foto: ANDINA/Difusión.
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Redacción Gestión
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, tras evaluar las restricciones temporales establecidas días antes.

La nueva disposición, delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como en los jirones Paruro y Amazonas y el contorno del río Rímac.

la cual, según el reporte municipal, se desarrolló con presencia de efectivos policiales, desplazamientos controlados y resguardo en puntos estratégicos.

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Por otro lado, Estas intervenciones se realizarán dentro de sus competencias legales, manteniendo un despliegue activo para garantizar el orden.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima recuerda a la ciudadanía que desde el 2023, por Acuerdo de Concejo 026, el Centro Histórico de Lima, es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO, por tanto ante cualquier nueva convocatoria de movilización en el Centro Histórico de Lima, actuaremos conforme a ley, respetando el principio de autoridad”, se lee en el comunicado.

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Finalmente,, y que tanto los órganos de control municipales como la Policía Nacional del Perú vigilarán el cumplimiento de las normas de seguridad urbana.

Comunicado Municipalidad de Lima. Foto: Municipalidad de Lima
Comunicado Municipalidad de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

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