La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restableció desde la medianoche del domingo 21 de junio de 2026 la circulación vehicular regular en el Centro Histórico, tras evaluar las restricciones temporales establecidas días antes.

La nueva disposición, oficializada mediante la Resolución de Subgerencia D002618-2026-MML-GMU-SER, permite nuevamente el tránsito vehicular dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como en los jirones Paruro y Amazonas y el contorno del río Rímac.

La resolución municipal fue emitida luego de equipos técnicos evaluaran el desarrollo de la movilización ciudadana registrada el viernes 19 de junio de 2026 la cual, según el reporte municipal, se desarrolló con presencia de efectivos policiales, desplazamientos controlados y resguardo en puntos estratégicos.

LEA TAMBIÉN: SAT advierte sobre supuestas multas o papeletas enviadas desde cuentas falsas

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene la facultad de realizar controles específicos dentro del Centro Histórico cuando haya razones de seguridad, orden público o transitabilidad. Estas intervenciones se realizarán dentro de sus competencias legales, manteniendo un despliegue activo para garantizar el orden.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima recuerda a la ciudadanía que desde el 2023, por Acuerdo de Concejo 026, el Centro Histórico de Lima, es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO, por tanto ante cualquier nueva convocatoria de movilización en el Centro Histórico de Lima, actuaremos conforme a ley, respetando el principio de autoridad”, se lee en el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga anuncia que postulará a cargo de teniente alcalde de Lima

Finalmente, el municipio advirtió que actuará haciendo valer el principio de autoridad y la normativa vigente ante nuevas movilizaciones en el área protegida, y que tanto los órganos de control municipales como la Policía Nacional del Perú vigilarán el cumplimiento de las normas de seguridad urbana.