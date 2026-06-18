El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima alerta a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos, enviados por ciberdelincuentes que buscan engañar a los contribuyentes mediante enlaces falsos que simulan pertenecer a la página web institucional.

Estos mensajes informan supuestas multas, papeletas o deudas pendientes e incluyen enlaces que redirigen a sitios web fraudulentos con una pasarela de pagos en línea, con el objetivo de obtener información personal o financiera de los usuarios.

Ante esta situación, el SAT de Lima recomienda a la población no abrir ni ingresar a los enlaces contenidos en estos mensajes sospechosos. Antes de realizar cualquier consulta o pago, los ciudadanos deben verificar directamente la información a través de los canales oficiales.

Papeletas. (Foto: SAT)

Si recibe un mensaje de este tipo, siga estas recomendaciones:

No haga clic en los enlaces incluidos.

No proporcione información personal, bancaria o contraseñas.

Ingrese directamente al portal oficial del SAT de Lima: www.gob.pe/satlima y verifique si realmente registra alguna papeleta, deuda o procedimiento pendiente.

El SAT señala que todas las comunicaciones que emite, ya sea a través de mensajes de texto o correos electrónicos, son personalizadas con la información del contribuyente o administrado.

Finalmente, la entidad informa que viene monitoreando estos incidentes y exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier comunicación sospechosa que utilice indebidamente el nombre o la imagen institucional.