SAT. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima alerta a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos, enviados por ciberdelincuentes que buscan engañar a los contribuyentes mediante enlaces falsos que simulan pertenecer a la página web institucional.

Ante esta situación, el SAT de Lima recomienda a la población no abrir ni ingresar a los enlaces contenidos en estos mensajes sospechosos. Antes de realizar cualquier consulta o pago, los ciudadanos deben verificar directamente la información a través de los canales oficiales.

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Papeletas. (Foto: SAT)
Papeletas. (Foto: SAT)

Si recibe un mensaje de este tipo, siga estas recomendaciones:

  • No haga clic en los enlaces incluidos.
  • No proporcione información personal, bancaria o contraseñas.
  • Ingrese directamente al portal oficial del SAT de Lima: www.gob.pe/satlima y verifique si realmente registra alguna papeleta, deuda o procedimiento pendiente.

Finalmente, la entidad informa que viene monitoreando estos incidentes y exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier comunicación sospechosa que utilice indebidamente el nombre o la imagen institucional.

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