El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que ampliará hasta el 31 de diciembre el plazo para que los contribuyentes paguen sus multas administrativas con descuentos que van del 65% al 90% sobre el monto total adeudado.

La medida, establecida mediante la ordenanza municipal 2774, beneficia a las infracciones impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana, como operar sin licencia municipal o carecer de certificado vigente de Defensa Civil. Las papeletas de tránsito no están incluidas en este beneficio.

Los porcentajes de descuento varían según el año de la infracción y el canal de pago:

Multas 2020 y anteriores: 90% en plataformas digitales (web SAT, Yape o bancos afiliados) y 85% en cajas del SAT.

Multas 2021-2022: 80% online y 75% en cajas del SAT.

Multas 2023 hasta el 31 de julio de 2025: 70% online y 65% en cajas del SAT.

“Queremos que los vecinos emprendedores de Cercado de Lima, quienes cumplen un rol clave en el fortalecimiento de nuestra economía local, puedan continuar sus actividades comerciales y eviten así el inicio de acciones de cobranza coactiva”, señaló Pedro Vera, subgerente de Gestión de Cobranza del SAT.

Los contribuyentes pueden consultar y pagar sus multas en línea ingresando a www.sat.gob.pe, opción “Paga tus tributos y papeletas”, usando su número de DNI. Para mayor información, el SAT mantiene canales oficiales como WhatSAT 999 431 111, Aló SAT (01) 315 2400, correo asuservicio@sat.gob.pe y sus redes sociales @SATdeLima.

Con esta iniciativa, los vecinos emprendedores tienen la oportunidad de iniciar 2026 sin deudas acumuladas y con mayor tranquilidad financiera.