La Municipalidad de Lima informó que el SAT anulará más de 50 mil papeletas por no cumplir condiciones técnicas y procedimentales. Foto: Andina/ Referencial.
La Municipalidad de Lima informó que el SAT anulará más de 50 mil papeletas por no cumplir condiciones técnicas y procedimentales. Foto: Andina/ Referencial.
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Redacción Gestión
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El procederá con la nulidad de 56,040 papeletas de tránsito, según informó la en un comunicado oficial emitido este miércoles.

De acuerdo con la comuna, las papeletas fueron detectadas mediante sistemas tecnológicos contratados por la Municipalidad de . Sin embargo, en base a un informe técnico de la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, se concluyó que las evidencias enviadas “no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes”.

“En consecuencia, el SAT de Lima procederá con la nulidad de 56 040 papeletas, dejando sin efecto estas presuntas infracciones por no ajustarse a la normativa vigente”, se lee en el comunicado.

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Responsabilidad y acciones

El comunicado precisa que la responsabilidad administrativa recae directamente en la Municipalidad de Magdalena del Mar, al considerar que esta situación constituye una afectación a los derechos de miles de vecinos.

Comunicado de la MML. Foto: X.
Comunicado de la MML. Foto: X.

Asimismo, la Municipalidad de Lima señaló que actuará para corregir “cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”.

En esa línea, el SAT realizará las acciones necesarias para la actualización de la información vinculada a la anulación de las papeletas correspondientes a este caso.

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Finalmente, la comuna metropolitana ratificó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto irrestricto al debido procedimiento.

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