Tras sostener una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto a gremios de transportistas y comerciantes de los principales conglomerados de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo, anunció importantes acuerdos enfocados en reforzar la seguridad ciudadana en la ciudad capital.

El burgomaestre informó que el Gobierno central transferirá recursos a la Municipalidad de Lima para la compra e implementación de cámaras de videovigilancia para buses de transporte público, las cuales serán monitoreadas por la comuna limeña.

“Nos satisface muchísimo la disposición del Ejecutivo para sacar adelante un proyecto que estaba muy atrasado y que será de gran importancia para el sector transporte”, señaló la autoridad edil.

Asimismo, como resultado de la reunión impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo, el Poder Ejecutivo priorizará el financiamiento del proyecto Protránsito de la Municipalidad de Lima, el cual contempla la implementación de sistemas de semaforización inteligente, transporte cicloviario y detección automatizada de infracciones.

El proyecto, valorizado en US$ 150 millones, será financiado mediante recursos del Banco Mundial. El burgomaestre resaltó que esta iniciativa de semaforización inteligente, contempla la intervención en 500 intersecciones, a fin de optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial mediante el uso de tecnología.

“Hemos destrabado un proceso que venía de muchos años. Adicionalmente, el Ejecutivo nos ha permitido contar con el reglamento de Obras por Impuestos para desarrollar un proyecto de Smart City que próximamente anunciaremos como Municipalidad Metropolitana de Lima”, declaró.

Se informó que tanto el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en buses de transporte público como la iniciativa de semaforización inteligente, serán evaluados en la sesión del Consejo de Ministros programada para este miércoles 25 de marzo, donde se realizará su ratificación final y se definirán los últimos detalles para su implementación.

Presencia policial en puntos estratégicos de Lima

Renzo Reggiardo también indicó que el Ejecutivo se comprometió a reforzar la presencia policial en puntos estratégicos como la avenida Aviación y el emporio comercial de Gamarra, así como a mantener operativos en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau, zonas donde la Municipalidad de Lima ha recuperado espacios públicos, imponiendo orden y principio de autoridad.

Asimismo, anunció que el Gobierno central instalará este martes 24 un “Puesto policial de acción rápida” en el Corredor Seguro de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, una de las zonas con el mayor número de atentados contra transportistas, donde la Municipalidad de Lima viene ejecutando obras de infraestructura que incluyen asfaltado, iluminación y sistemas de videovigilancia para reforzar la seguridad.

Propuestas presentadas

Al referirse a las propuestas de creación de la Guardia Municipal Metropolitana y a la implementación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, el alcalde Renzo Reggiardo indicó que quedaron pendientes de análisis y evaluación. “Sabemos que el tiempo es corto, pero satisface ver que hay interés en revisarlas y evaluarlas”, remarcó.

No obstante, el alcalde dijo que sería importante conocer las posturas de los candidatos presidenciales sobre ambas propuestas.

Cabe señalar que en el encuentro también participaron los titulares de Interior, José Zapata; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Asimismo, el director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda; el presidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda, Román Nazario; la presidenta del consejo directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña; el representante del conglomerado Triángulo Grau, Andrés Aguirre; y el representante de Las Malvinas, Alfredo Mamani, junto a otros dirigentes gremiales.