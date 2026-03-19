La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que ha dispuesto la reorganización de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), en medio de cuestionamientos por el pago de más de S/4 millones bajo la figura de “reconocimiento de deuda” por obras en el Centro de Lima.

A través de un comunicado oficial, la comuna detalló que la medida se adopta por encargo del alcalde Renzo Reggiardo, como parte de un conjunto de acciones orientadas a determinar responsabilidades en el caso y garantizar la transparencia en la gestión.

Entre las primeras disposiciones, la Procuraduría Pública de la MML presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los funcionarios que resulten responsables, así como contra terceros que habrían participado en los presuntos actos ilícitos.

Asimismo, se solicitó al Órgano de Control Institucional (OCI) realizar una investigación para verificar la veracidad de los hechos y, de corresponder, establecer las responsabilidades administrativas. En paralelo, se requirió a la Contraloría General de la República ejecutar una auditoría integral del proceso de contratación, desde la elaboración del expediente hasta el inicio de la obra en 2021.

La comuna enfatizó que estas medidas se adoptan tras la difusión de un reportaje periodístico y reiteró su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier indicio de corrupción.

Comunicado de la MML. Foto: X.

EL CASO

La controversia se origina en el pago de S/4 millones 114 mil efectuado por Emape a favor de un empresario identificado como Miller Stalin León Dioses, por una supuesta obra de empedrado en cuatro cuadras del Damero de Pizarro, en el Centro de Lima.

Según un reportaje del programa dominical Punto Final, el empresario solicitó el pago en mayo de 2025 alegando haber ejecutado trabajos entre mayo y julio de 2022 “de buena fe”. Sin embargo, la propia entidad señaló que no existía contrato, requerimiento oficial ni orden de servicio a su nombre.

El cobro fue tramitado bajo la figura legal de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”. Aunque el monto inicial solicitado ascendía a S/5 millones, Emape aprobó el pago por más de S/4.1 millones, de acuerdo con el dominical.

El informe periodístico también advirtió una serie de presuntas irregularidades en la documentación presentada. Entre ellas, el uso de fotocopias ilegibles, firmas que no coincidían y registros fotográficos que mostrarían a personal de la propia entidad, y no del proveedor, ejecutando los trabajos.

Adicionalmente, se detectaron facturas emitidas a nombre de la Corporación Nagel que no podían ser validadas ante la Sunat. Pese a estas observaciones y a que algunos involucrados negaron haber firmado los documentos, Emape concluyó que las inconsistencias habían sido subsanadas. El desembolso final se realizó el 23 de diciembre de 2025.