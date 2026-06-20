Bono Buen Pagador: subsidio para compra de viviendas sube hasta S/ 27,800
Bono Buen Pagador: subsidio para compra de viviendas sube hasta S/ 27,800
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El Gobierno elevó el Bono del Buen Pagador (BBP) a S/ 27,800 para este año y actualizó los rangos de valor de las viviendas que pueden acceder a este subsidio, utilizado para complementar la cuota inicial en la adquisición de

La medida, oficializada a través del , en donde se incrementa en S/ 400 el beneficio respecto al año previo y ajusta los parámetros del programa con el objetivo de mantener vigente el acceso al financiamiento habitacional para los hogares de menores ingresos.

Además de incrementar los montos del subsidio, el gobierno actualizó los valores máximos de las viviendas que pueden acceder al Bono del Buen Pagador. Este ajuste responde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, criterio establecido en la normativa del programa.

que mantienen un buen historial de pago. Este aporte no debe devolverse y se suma a la cuota inicial para la compra de una vivienda.

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De esta manera, el subsidio permite reducir el monto que las familias necesitan financiar mediante un crédito hipotecario, facilitando el acceso a una vivienda formal, especialmente para los hogares de ingresos medios y bajos.

Según el decreto supremo, la actualización de los montos y de los rangos de valor de las viviendas busca mantener la efectividad del programa frente al aumento de precios en el mercado inmobiliario y garantizar su aplicación durante este año.

A continuación, presentamos todos los nuevos rangos de cobertura del BBP:

Nuevos montos del Bono Buen Pagador
Nuevos montos del Bono Buen Pagador
Antiguos montos del Bono Buen Pagador
Antiguos montos del Bono Buen Pagador

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