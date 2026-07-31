Las operaciones de Parque Arauco en Perú y Colombia fueron uno de los principales motores del desempeño de la inmobiliaria chilena durante el segundo trimestre del 2026. La compañía, operadora de Larcomar, Minka y Megaplaza, reportó ingresos por US$113 millones entre abril y junio, un crecimiento de 17.9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su EBITDA aumentó 15.8%, hasta US$79 millones. Con ello, alcanzó un margen EBITDA ajustado de 77.6%, el más alto registrado para un segundo trimestre en la historia de la empresa.

El CFO de Parque Arauco, Francisco Moyano, señaló que los resultados reflejan la capacidad de la compañía para crecer de manera eficiente en los tres países donde opera. Añadió que el reciente aumento de capital, por cerca de US$ 300 millones, permitió reducir el indicador de apalancamiento a 4.5 veces la deuda financiera neta sobre EBITDA, fortaleciendo su posición frente al plan de crecimiento regional.

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Ese fortalecimiento financiero también se refleja en la cartera de inversiones de la empresa. Durante el periodo anunció el acuerdo para adquirir el centro comercial Mall Paseo Quilín, en Chile, operación que se suma a un portafolio de proyectos que asciende a US$ 1,137 millones y que contempla iniciativas comerciales, de oficinas y de vivienda en los tres mercados donde participa.

Perú gana protagonismo

Dentro de esa estrategia, el mercado peruano mantiene un rol relevante para la expansión de la inmobiliaria. Parque Arauco informó que continúa la comercialización de sus activos multifamily en Perú y Colombia, mientras avanza el desarrollo del primer proyecto de vivienda multifamiliar integrado a uno de sus centros comerciales en el país. La iniciativa se ubicará en Megaplaza Independencia, en Lima Norte, y forma parte de la apuesta por incorporar nuevos usos inmobiliarios a sus complejos comerciales.

Además de Larcomar, Parque Arauco opera en Perú centros comerciales Megaplaza, Minka, Parque La Molina, Outlet Arauco y otros activos comerciales. Foto: Archivo)

“Dentro de la ejecución de nuestro plan de crecimiento, destaca el inicio de la comercialización de nuestros activos multifamily en Perú y Colombia. Estas aperturas van concretando nuestro plan de inversiones, incluyendo otros usos inmobiliarios dentro de su alcance”, señaló Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

También destacó el inicio de la comercialización de una nueva torre de oficinas en Parque Arauco Kennedy, en Chile, cuya inauguración está prevista para inicios del 2027. Según explicó, estos desarrollos buscan diversificar las fuentes de ingresos de la empresa mediante proyectos que combinen comercio, oficinas y vivienda.

Los resultados del trimestre llegan luego de que el mercado respaldara el plan de crecimiento regional de la compañía hacia el 2030 mediante un aumento de capital cercano a US$ 300 millones. Con esos recursos, Parque Arauco busca acelerar la ejecución de su cartera de inversiones y consolidar su estrategia de expansión en Chile, Perú y Colombia.

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