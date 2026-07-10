Parque La Molina sumará cuatro nuevas marcas este 2026. (Foto: Parque Arauco)
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Redacción Gestión
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acelera su crecimiento. A poco más de un año y medio de iniciar operaciones, el centro comercial operado por la anunció la incorporación de cuatro nuevos operadores, con los que ampliará su oferta comercial entre agosto y noviembre de este año.

Las próximas aperturas corresponden a , Supermercados Holi, Diverland y La Leña, marcas que reforzarán la oferta de retail, abastecimiento, entretenimiento y gastronomía del complejo.

Con esta nueva etapa de expansión, Parque La Molina continúa incorporando operadores a su propuesta comercial, en un proceso de consolidación iniciado tras su inauguración en diciembre del 2024.

Las nuevas aperturas se realizarán entre agosto y noviembre.
Las nuevas aperturas se realizarán entre agosto y noviembre.
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Las nuevas marcas que llegarán a Parque La Molina

La principal apertura será la de , cadena de retail que ampliará la oferta del centro comercial con productos para el hogar, decoración, cuidado personal, mascotas, juguetería y artículos de consumo diario.

En paralelo, Supermercados Holi abrirá un nuevo formato enfocado en compras de conveniencia y abastecimiento cotidiano.

En el rubro gastronómico, La Leña incorporará un nuevo restaurante especializado en pollos a la leña y comida peruana, mientras que Diverland iniciará operaciones desde agosto con un formato de entretenimiento dirigido a niños y familias.

En Parque La Molina buscamos evolucionar constantemente nuestra propuesta para responder a las expectativas de nuestros visitantes. La llegada de marcas tan reconocidas como Dollarcity, Holi, La Leña y un nuevo formato de Diverland reafirma nuestro compromiso de ofrecer una experiencia cada vez más completa, conveniente y cercana para las familias de La Molina y de los distritos vecinos”, señaló Franco Chaparro, gerente comercial de Parque Arauco División Perú.

Las nuevas aperturas se realizarán de manera progresiva entre agosto y noviembre del 2026.

Parque La Molina amplía su oferta de retail y gastronomía.
Parque La Molina amplía su oferta de retail y gastronomía.
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Así se consolida Parque La Molina

Desde su inauguración en diciembre del 2024, Parque La Molina ha incorporado operadores nacionales e internacionales de retail, gastronomía, entretenimiento y servicios.

Actualmente reúne marcas como Falabella, Cineplanet, Nike, Smart Fit, Adidas, Sentúa, Bimba & Lola y K’allma, además de propuestas gastronómicas como La Plazita, La Bodega de La Trattoria, Épicerie Dasso y Freddo.

Asimismo, el cuenta con la certificación LEED Gold otorgada por el U.S. Green Building Council, reconocimiento que destaca los criterios de sostenibilidad aplicados en el diseño, construcción y operación del proyecto.

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