El centro comercial Megaplaza Independencia continúa fortaleciendo su propuesta de cara a un consumidor que ahora asiste a los malls no solo a cumplir una misión de compra, sino también de experiencia y entretenimiento. Así, el establecimiento, propiedad de Parque Arauco, incorporó recientemente al playground Fun Jungle Kids.

El parque infantil tendrá un espacio de más de 300 metros cuadrados (m2) y está diseñado especialmente para niños desde los seis meses de edad. Así, el formato se enfoca en las primeras experiencias de juego y desarrollo infantil.

“Se trata de la primera experiencia de Fun Jungle Kids especializada en la primera infancia, una marca con amplia trayectoria en entretenimiento familiar que ha recibido a más de un millón de familias”, destacó el mall en un comunicado.

El espacio ofrece áreas segmentadas por edades, supervisión certificada y actividades especialmente diseñadas para estimular la creatividad, la imaginación y el aprendizaje a través del juego libre.

Fun Jungle Kids tendrá un espacio de más de 300 metros cuadrados (m2) y está diseñado especialmente para niños desde los seis meses de edad. (Foto: Parque Arauco)

Megaplaza alista apertura de ‘distrito gastronómico’

Megaplaza Independencia es el activo más grande del portafolio de Parque Arauco en Perú, con más de 120,000 m2 de área rentable. De hecho, en este establecimiento, el operador de centros comerciales invierte alrededor de US$ 33 millones, a fin de ampliar la oferta gastronómica de la zona.

El desembolso que alude a un proyecto denominado “Distrito gastronómico de Lima Norte” apunta a sofisticar la oferta gastronómica existente y responder a nuevas dinámicas del retail.

De este modo, la propuesta combinará espacios de comida rápida con operadores de mayor valor agregado. En concreto, el proyecto contempla 26 locales en dos grandes zonas: un food court renovado, con opciones de comida rápida; y el Bazar Gourmet, un mercado gastronómico que reunirá experiencias culinarias innovadoras.

Al encontrarse en la etapa final, la apertura del “Distrito gastronómico de Lima Norte” se espera para este segundo semestre.