La propuesta de Eureka Park combina entretenimiento, deporte y experiencias familiares. Foto: Eureka Park
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Karen Guardia Quispe
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Aunque suele pasar desapercibido frente a otras categorías del mercado, existe un segmento que opera con cifras nada despreciables: la industria de entretenimiento infantil y familiar —que agrupa parques inflables, centros de juego y cines— factura más de S/ 800 millones al año solo en el mercado local. Un volumen que está atrayendo a nuevos jugadores. Tal es el caso de Eureka Park, que inició operaciones en 2024. Frente a este escenario, ¿cuáles son sus planes de expansión para este año?

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