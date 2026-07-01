En diálogo con Gestión, Roberto Figueroa, gerente comercial de Eureka Park, destacó que el primer semestre del año estuvo marcado por la puesta en marcha de su nueva sede ubicada en Surco. “ A fines de abril hemos inaugurado Eureka Park El Polo, nuestra segunda sede de gran formato . Ha sido un sueño hecho realidad poder abrir este nuevo espacio con todos los juegos y servicios que ya ofrecemos en San Borja”, señaló.

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Con esta apertura, la empresa suma dos parques de gran formato en Lima. El primero, ubicado en San Borja, cuenta con aproximadamente 12,000 metros cuadrados (m2), mientras que la nueva sede de Surco alcanza los 9,000 m2 . Así, en el primer semestre el desempeño de la operación ha sido favorable en opinión del vocero. Eureka Park recibe entre sus dos espacios entre 13,000 y 15,000 visitantes al mes, impulsado por una propuesta que combina entretenimiento, deportes y espacios para celebraciones familiares y eventos corporativos.

“Hemos llegado en un momento en que las familias peruanas necesitan opciones distintas para compartir tiempo de calidad con sus hijos. Además de los juegos, contamos con espacios deportivos y una oferta orientada al segmento corporativo, que busca actividades de integración para sus colaboradores”, dijo.

Figueroa sostuvo que el crecimiento de la compañía no solo se refleja en el flujo de visitantes, sino también en sus resultados comerciales y en el posicionamiento alcanzado por la marca desde su ingreso al mercado. “ Estamos creciendo a doble dígito. Hoy registramos resultados que duplican los obtenidos el 2025 y vemos que la marca tiene un nivel de reconocimiento mucho mayor que cuando iniciamos operaciones”, afirmó.

Además de los juegos de gran formato, Eureka también cuenta con una propuesta de realidad virtual (VR). En detalle, la compañía opera tres módulos VR ubicados en Jockey Plaza, Cenco Lima Sur y Plaza San Miguel , y ya evalúa nuevas ubicaciones dentro de centros comerciales de la Lima. “Estamos en pleno proceso de expansión hacia más malls y nuevas sedes para nuestro negocio de realidad virtual”, adelantó el ejecutivo.

Eureka Park inauguró a fines de abril su sede de El Polo, en Surco, un espacio de aproximadamente 9,000 m² que se convirtió en su segundo parque de gran formato en Lima. Foto: Eureka Park

Las expansiones en marcha de Eureka Park

La hoja de ruta de Eureka Park para este año contempla reforzar dos frentes de negocio: la realidad virtual (VR) y los espacios físicos de entretenimiento.

En el primer caso, la compañía proyecta abrir entre tres y cinco nuevas sedes de VR en distintos puntos de Lima, principalmente en espacios comerciales . “Las ubicaciones pueden estar dentro del centro comercial o también en la parte exterior, donde podemos instalar propuestas de mayor formato. Tenemos distintos tamaños de experiencias VR y queremos seguir ampliando nuestra presencia”, indicó.

Sin embargo, la apuesta de la empresa no se limitará a la realidad virtual. Figueroa añadió que también evalúan nuevas ubicaciones para desarrollar espacios de entretenimiento bajo un formato mixto, que combine juegos de aventura, inflables, experiencias VR y áreas para celebraciones infantiles .

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“Tenemos en mente otras ubicaciones, además de San Borja y El Polo, con un concepto mixto que integre juegos de aventura, inflables, realidad virtual y cumpleaños”, comentó.

En ese segmento, la compañía prevé abrir al menos dos nuevas sedes antes de finalizar el año, lo que le permitiría pasar de dos a cuatro espacios físicos de entretenimiento en la capital al cierre de 2026 . A diferencia de sus parques de gran formato actuales —de hasta 12,000 m2—, las nuevas ubicaciones tendrían dimensiones más reducidas y estarían vinculadas a complejos comerciales.

“Por ahora no estamos buscando espacios tan grandes como los que tenemos actualmente. Estamos evaluando zonas cercanas a patios de comida o áreas abiertas dentro y fuera de los centros comerciales”, detalló. Si bien la expansión se concentrará en Lima durante este año, la empresa ya analiza oportunidades en nuevos distritos, incluyendo zonas de Lima Norte.

“Queremos llegar a más personas y estar cada vez más cerca del público. Sabemos que este tipo de entretenimiento tiene buena acogida en distintos distritos de Lima y por eso estamos evaluando diversas ubicaciones”, añadió.

Roberto Figueroa, gerente comercial de Eureka Park, afirmó que la compañía mantiene un crecimiento de doble dígito y prepara nuevas aperturas en Lima para sus negocios de entretenimiento físico y realidad virtual. Foto: GEC / Hugo Pérez

Eventos corporativos: el otro frente

Más allá del negocio de entretenimiento familiar, Eureka Park busca fortalecer su presencia en el segmento corporativo. Actualmente, la compañía ofrece espacios para actividades de integración, celebraciones empresariales y eventos dirigidos a colaboradores y sus familias. La propuesta se apoya, indicó el ejecutivo, en una tendencia creciente entre las empresas por promover experiencias de bienestar y fortalecimiento de equipos de trabajo.

“Las compañías buscan cada vez más espacios para actividades de integración y desarrollo de sus colaboradores. Nosotros ofrecemos una experiencia que involucra no solo a los trabajadores, sino también a sus familias, con acceso a juegos, celebraciones y actividades recreativas”, manifestó.

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En ese escenario, la empresa mantiene alrededor de 50 alianzas corporativas y se ha fijado como objetivo duplicar esa cifra en el corto plazo . “Queremos llegar a 100 alianzas corporativas. Eso nos permitirá ampliar nuestra base de usuarios y seguir diversificando el mercado al que atendemos”, sostuvo.

Figueroa consideró, asimismo, que el potencial de crecimiento del sector aún es amplio, impulsado por el desarrollo de propuestas que combinan entretenimiento y actividad física, una tendencia conocida como sportainment. “Es una categoría muy interesante porque reúne deporte y entretenimiento en un mismo espacio. En nuestro caso, tenemos juegos de aventura, inflables, experiencias acuáticas, realidad virtual y también espacios deportivos como fútbol y pádel”, argumentó.

De acuerdo con el vocero, la industria del entretenimiento familiar y recreativo registra actualmente tasas de crecimiento de entre 8% y 9% anual , impulsadas en gran medida por la expansión de los centros comerciales y la mayor exposición del público a este tipo de experiencias.

“Los centros comerciales han ayudado a que más personas conozcan estas propuestas. A medida que el público vive la experiencia, empieza a buscar este tipo de espacios de forma más directa y frecuente”, finalizó.