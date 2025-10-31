Según la CCL, Halloween y el Día de la Canción Criolla generan gran dinamismo en el sector entretenimiento. Foto: Difusión.
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Halloween y el Día de la Canción Criolla son, históricamente, una de las dobles fechas de mayor consumo para el sector gastronómico y nocturno en Lima. Además del aumento de reservas y la coctelería temática, estas celebraciones muestran un cambio más amplio: los bares están reorientando su oferta hacia experiencias integrales y no solo hacia la venta de bebidas.

