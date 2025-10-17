Peña del Carajo tiene un 40% de reservas comprometidas. (Foto: GEC)
A dos semanas de la celebración del Día de la Canción Criolla, la conocida Peña del Carajo se alista para el show que ofrecerá el 31 de octubre. A punta de guitarra, cajón y mucha música, el establecimiento barranquino ya empezó las reservaciones para esta fecha; ello, en medio de una revuelta coyuntura política y social que podría pasarle factura.

