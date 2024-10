Si bien la celebración del 31 de octubre se convierte en una oportunidad para que los restaurantes y pequeños emprendedores incrementen sus ganancias, este año las expectativas no serían tan altas debido a la mayor inseguridad ciudadana y las restricciones por los estados de emergencia en diversos distritos de Lima y otras regiones.

Blanca Chávez, vocera de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), algunos restaurantes no llegarían a la meta prevista por estas restricciones. “El año pasado no les fue mal a los restaurantes. Algunos locales crecieron entre 30% y 40% en esta fecha. Este 2024 no podrá ser así. Lima, lugar donde se concentra la mayor parte de celebraciones, está enfrentando una crisis en seguridad. Eso, retrae al público porque opta por no salir de casa, menos en las noches cuando se activan las fiestas”.

Expectativas de los negocios

Ahora Perú

Pese a al contexto, Chávez indicó que para el 31 de este mes se espera que los restaurantes registren ganancias con miras la campaña navideña y fiestas de fin de año.

Y es que, si bien el Día de la Canción Criolla tiene un impacto menor en el número ventas, respecto al Día de la Madre o Navidad (40%), “también representa una oportunidad valiosa”.

“Celebrar el Día de la Canción es un gran impulso para la gastronomía peruana. En el 2023 las cifras fueron muy alentadoras para el sector en general. Desde la cadena de proveedores, hasta el producto final y la generación de empleo durante esta festividad dieron respuestas favorables. Este año podríamos decir que se espera un crecimiento del 20% en los establecimientos”, dijo.

“Los restaurantes que ofrecen música en vivo durante el día pueden atraer más clientes, aunque esto podría ser limitado por el estado de emergencia que se encuentran varias regiones. Además, la promoción en redes sociales puede ayudar a impulsar las ventas, aunque la efectividad podría ser modesta, estimándose solo un aumento de 10-20%”, agregó.

En ese contexto, señaló que algunos restaurantes podrían optar por ofrecer platos tradicionales, como picarones y turrones, que son populares durante esta celebración.

“Hay restaurantes que no solo se centran en la comida criolla, sino en los postres nacionales. Vender mazamorra morada, arroz con leche, ranfañote, arroz zambito, tamales, humitas, y otras ofertas, también genera un ingreso para el restaurante”, manifestó.

Caja Tambo

Steve Morales, administrador del restaurante Caja Tambo, indicó que la gastronomía criolla tiene un impacto significativo en la cultura, historia y tradiciones, lo que influye positivamente en las ventas de los restaurantes.

Según estimó para este año, ellos esperan recibir un promedio de 1,200 comensales, teniendo en cuenta que el año pasado llegaron al local 800 clientes.

“Estamos apostando por un crecimiento en ventas para este año entre el 15-20%. En el 2023 el ticket promedio fue de S/ 100 a S/ 120, ahora esperamos que sea de S/ 150 en adelante”, expresó.

El representante del restaurante mencionó que una estrategia que implementaron es crear una alianza con agencias de viajes de turismo, el cual ha generado una gran acogida al local, causando unas ganancias del 15% al 18% de las ventas.

“Para esta festividad esperamos que los turistas lleguen a nuestro local aprovechando que nos encontramos en el Centro de Lima. Para nosotros es crucial esta fecha porque nos permite crear unas ganancias con miras a las celebraciones por Navidad”, precisó.

Indicó que como una manera de atraer a más público están realizando un festival de danzas peruanas para que complemente la experiencia culinaria con otros atractivos.

“Dentro de nuestras actividades ofrecemos show artístico con danzas peruanas y este 31 de octubre, tendremos música en vivo para atraer a más comensales”, destacó.

“Aunque hay una buena afluencia de turistas, el 80% de los visitantes son peruanos, lo que refleja un fuerte sentido de identidad y conexión con la propuesta cultural”, añadió.

Rutas del sabor

Julio César Chuquipoma Zúñiga, director del Portal Gastronómico Rutas del Sabor, explicó que este año tiene a cargo la realización de algunos eventos dedicados al Día de la Canción Criolla, por lo que contó que esta festividad no solo enaltece la música tradicional peruana, sino que también tiene un impacto significativo en la economía del país, especialmente en el sector de la gastronomía.

“A pesar de las dificultades económicas y las restricciones en algunos distritos debido a las medidas del estado de emergencia, se espera que esta celebración dinamice las ventas en octubre y proporcione un respiro para los negocios, especialmente los restaurantes”, dijo.

Además, sostuvo que la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), estima que se realizarán más de 200 eventos en todo el país para conmemorar esta festividad, incluyendo la celebración de Halloween. Sin embargo, y pese a esta cifra relevante, las ganancias serían bajas en comparación a años anteriores debido a la recesión económica y las medidas restrictivas.

“El espíritu festivo y la pasión por la música criolla siguen siendo fuertes. Se estima que las ventas de restaurantes podrían aumentar hasta un 20% durante estos días. Además, los locales que ofrezcan shows en vivo proyectan a un crecimiento de sus ventas en un 30%”, sostuvo.

Cabe resaltar que estas celebraciones generan empleos temporales en diversas áreas, desde la gastronomía hasta la seguridad y el entretenimiento. “No solo es un elemento cultural valioso, sino que también puede ser un motor para el crecimiento económico y el desarrollo de la gastronomía peruana”.

Estrategias para atraer más clientela

Omar Rosales, decano de la carrera de Negocios de la Universidad Científica del Sur, destacó que es importante que los peruanos mantengan vivas sus raíces tradicionales y una manera de representar ello es celebrar el Día de la Canción Criolla.

Indicó que las estrategias deben considerar tanto la identidad cultural de la música criolla como la riqueza gastronómica peruana. “Esto es importante para captar el interés de clientes y conectar con el prestigio de Perú como destino culinario mundial”.

En esa línea brindó algunas recomendaciones para impulsar las ventas en estos locales. Entre ellas destacan:

Conocer el tipo de cliente: Es fundamental que los restaurantes identifiquen el tipo de cliente que atienden. Por ejemplo, un restaurante en una zona residencial podría enfocarse en pedidos a domicilio, mientras que en una zona de oficinas, las promociones deben adaptarse a la rutina laboral.

Es fundamental que los restaurantes identifiquen el tipo de cliente que atienden. Por ejemplo, un restaurante en una zona residencial podría enfocarse en pedidos a domicilio, mientras que en una zona de oficinas, las promociones deben adaptarse a la rutina laboral. Promociones especiales: Se puede optar por descuentos para quienes generen contenido en redes sociales relacionado con la música o la comida criolla (clientes, “influencers” o aquellos apasionados por este día). Eso generará más visibilidad del negocio y fidelidad con los seguidores.

Experiencia del cliente : Combinar lo musical con lo gastronómico para crear una experiencia única. Por ejemplo, incluir música criolla en vivo en los restaurantes puede ser una estrategia atractiva para mejorar la experiencia de los clientes y fomentar mayores ventas. Hacer que la gente participe de los bailes, creando un ambiente familiar.

: Combinar lo musical con lo gastronómico para crear una experiencia única. Por ejemplo, incluir música criolla en vivo en los restaurantes puede ser una estrategia atractiva para mejorar la experiencia de los clientes y fomentar mayores ventas. Hacer que la gente participe de los bailes, creando un ambiente familiar. Fomentar el ocio y entretenimiento : Esta celebración está más orientada al ocio, lo cual puede aprovecharse para atraer a clientes interesados en disfrutar de una experiencia festiva. Este es un excelente punto para los turistas, quiénes esperan vivir una experiencia más cerca a la cultura y localidad que están conociendo.

: Esta celebración está más orientada al ocio, lo cual puede aprovecharse para atraer a clientes interesados en disfrutar de una experiencia festiva. Este es un excelente punto para los turistas, quiénes esperan vivir una experiencia más cerca a la cultura y localidad que están conociendo. Colaboración entre grupos de interés : Se propone involucrar a diversas entidades, como la Cámara Nacional de Turismo, asociaciones de restaurantes y academias de gastronomía. Esto facilitaría un enfoque más coordinado en la celebración y así generar más visibilidad durante esta y otras festividades.

: Se propone involucrar a diversas entidades, como la Cámara Nacional de Turismo, asociaciones de restaurantes y academias de gastronomía. Esto facilitaría un enfoque más coordinado en la celebración y así generar más visibilidad durante esta y otras festividades. Articulación de conceptos culturales y gastronómicos: Se sugiere crear espacios que mezclen la cultura y la gastronomía en un ambiente atractivo, lo que puede estimular tanto el turismo nacional como el extranjero.

