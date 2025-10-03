Día de la Canción Criolla y Halloween dinamizarán ventas de microempresarios. (Foto:Difusión)
Día de la Canción Criolla y Halloween dinamizarán ventas de microempresarios. (Foto:Difusión)
Ante la proximidad de las , las transacciones de las pequeñas empresas, ligadas a rubros como restaurantes, entretenimiento, belleza, entre otros, alcanzarían un crecimiento cercano al 10% respecto al 2024; proyectó el

El representante de dicho gremio, Rodolfo Ojeda, indicó que aunque se trata de una campaña corta, es un periodo muy dinámico para las mypes, pues comienza una semana antes del 31 de octubre mejorando de manera significativa las ventas del mes. Así, en el Día de la Canción Criolla, los negocios más beneficiados son los relacionados a la actividad gastronómica y la música en vivo; en tanto, en Halloween, los comercios adaptan temporalmente su giro para aprovechar la mayor demanda de disfraces, golosinas y artículos de decoración.

“Los bares y discotecas también atraen clientes con fiestas temáticas y promociones en consumo, aprovechando el dinamismo de esta celebración. Resaltan los emprendedores de disfraces, maquillaje artístico y organizadores de eventos”, añadió.

Redes sociales como canales de venta

Ojeda indicó que en este contexto, , son los canales más usados por los negocios para promocionar sus ofertas y llegar a un público cada vez más interesado en comparar mejores opciones. “Los clientes pueden informarse y agendar con anticipación diversas actividades en restaurantes, discotecas, eventos o actividades culturales”, agregó.

El representante sostuvo que la mayoría de negocios, especialmente tiendas y restaurantes, suelen ofrecer promociones 2×1 por tiempo limitado, paquetes descuentos, menús temáticos y concursos con premios.

“También sigue siendo importante el ‘boca a boca’, la publicidad local y las alianzas con influencers locales y populares lo que permite llegar al consumidor de manera rápida, directa y con mayor impacto”, finalizó.

