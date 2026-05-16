Uno de los activos retail más relevantes que tiene el distrito de Miraflores dentro de su territorio, es Larcomar, el mall que con 28 años de creación recibe anualmente un flujo de alrededor de 6 millones de personas, entre locales y extranjeros. Así, con aproximadamente 25,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable y más de 70 marcas, este recinto es una de las operaciones más importantes del chileno Parque Arauco en Perú. De hecho, esta condición ha merecido que la compañía de centros comerciales alcance nuevos acuerdos con la Municipalidad de Miraflores, a fin de continuar operando satisfactoriamente en esta zona de Lima.

Las nuevas condiciones están dadas en la quinta adenda al contrato de otorgamiento de derecho de superficie sobre las áreas situadas en la zona del Parque Salazar, los acantilados y subsuelo; es decir, un perimetro de cerca de 35,000 m2 en el que actualmente se ubica el centro comercial. En este documento, la comuna miraflorina ha pactado, entre otros aspectos, un aumento que supera cinco veces la renta que tenía Larcomar, transitando de un poco más de US$ 18,000 a US$ 100,000 mensuales; ello, en un acuerdo que se viene haciendo efectivo desde abril último.

El nuevo convenio en beneficio de la Municipalidad de Miraflores se dio en un proceso de negociación directa con Parque Arauco que duró alrededor de un año y que; además, del incremento en el alquiler, también considera en adelante un reajuste anual automático de la renta, sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los Estados Unidos .

“A través de conversaciones que hemos realizado con el presidente de Parque Arauco y con el gerente general de la compañía en Perú, hemos llegado a un entendimiento y se ha concretado este aumento a US$ 100,000 mensuales, cuyos ingresos adicionales ayudarán a la municipalidad para la posible compra de un inmueble a través de un fideicomiso”, señaló el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

De su lado, el gerente de Asesoría Jurídica de la comuna miraflorina, Lino De La Barrera, destacó la apertura del operador en la negociación, considerando que el alquiler no se incrementaba desde el 2018, cuando vía un laudo arbitral se logró un aumento de solo US$ 1,200 mensual sobre los US$ 18,000.

“La cantidad resultaba exigua para la cantidad de metros cuadrados que ocupa un centro comercial como Larcomar, partiendo de que el m2 en Miraflores para un local comercial está entre US$ 6,000 y US$ 7,000 . De hecho, es una valorización que se ha dado en el tiempo y por eso la actualización”, remarcó el funcionario, tras recordar que el contrato de otorgamiento de derecho de superficie sobre los terrenos mencionados se suscribió en diciembre de 1995 y es por 60 años en favor de Larcomar.

En cuanto al destino de estos fondos adicionales, De La Barrera detalló que el predio que se pretende adquirir vía fideicomiso se orientaría a la entrega de servicios en favor de los ciudadanos, aunque dicho proyecto aún está sujeto de la opinión de las entidades involucradas.

“Las instalaciones de este inmueble tendría un fin cultural- deportivo; por ejemplo, tenemos que surtir de un espacio para gimnasio, piscina y áreas deportivas para los vecinos”, añadió.

Participaron en la firma de la adenda, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales y el gerente general de Parque Arauco en Perú, Alejandro Camino. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Larcomar tras seguridad jurídica para operación

Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco en Perú, manifestó que en línea con una mejora en el posicionamiento e ingresos del centro comercial en el tiempo, la actualización de algunos términos sobre el compromiso inicial adquirieron preponderancia. De este modo, el ejecutivo resaltó que el reciente acuerdo fortalece la seguridad jurídica para ambas partes, por medio de un convenio que se firmó hace más de 20 años.

“Creemos que hay una especie de win-win al firmar un acuerdo que nos dé mayor estabilidad jurídica, pero que también actualiza la relación entre las partes, con una visión a 60 años que es el plazo del contrato”, precisó.

En cuanto al centro comercial, Camino sostuvo que el mix de marcas actualmente se encuentra bastante completo, con firmas que buscan atraer no solo al turista, sino también al vecino. “Hay marcas bastante transversales y de todo tipo y la idea es justamente lograr una experiencia que atraiga a todo tipo de visitantes”, añadió.

Actualmente, la vacancia de este activo es de 0%, a partir de marcas que constantemente buscan un espacio en el mall. De hecho, la limitada área implica un constante reto a la hora de generar espacios disponibles para nuevas tiendas.

“Siempre hay reconversiones en todos los centros comerciales, Larcomar tiene más limitaciones a esas reconversiones, pero siempre se pueden hacer en la medida que no afecten las estructuras comerciales”, finalizó.

El dato

El viernes último, la comuna miraflorina suscribió con Larcomar la quinta adenda al contrato de otorgamiento de derecho de superficie sobre el terreno ubicado en la zona del Parque Salazar, los acantilados y subsuelo.

la comuna miraflorina suscribió con Larcomar la quinta adenda al contrato de otorgamiento de derecho de superficie sobre el terreno ubicado en la zona del Parque Salazar, los acantilados y subsuelo. Respecto a la seguridad pública, en la quinta adenda se ratificaron los compromisos y plazos relacionados con el estudio y obras de mantenimiento y reforzamiento del talud del acantilado, que se concretarán este mismo año.