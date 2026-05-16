Los precios de los metales se mantienen en niveles excepcionalmente altos y la industria minera no está dejando pasar la oportunidad. El zinc, por ejemplo, acumula una subida de alrededor del 12% en el mercado internacional en el último año, y aunque en las últimas semanas registró una corrección puntual de entre 3% y 4%, la tendencia sigue siendo positiva. En ese escenario, el holding peruano Sierra Sun Group mueve sus fichas. La compañía, en detalle, tiene en la mira extender la vida útil de Sierra Sumaq Rumi (Junín), la mina subterránea de zinc que opera desde el 2019. ¿Qué acciones planea implementar para lograrlo?

Para concretar ese objetivo, Sierra Sun Group, a través de su subsidiaria Sierra Poli, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la mina Sierra Sumaq Rumi.

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La propuesta es concreta e implica extender la vida útil del yacimiento en cinco años adicionales y reforzar su operación mediante la compra de mineral a proveedores certificados , todo ello sin tocar la infraestructura existente ni modificar los procesos productivos.

El ITS sostiene que estos cambios son necesarios debido al desfase acumulado en la explotación de reservas entre 2014 y 2023, una década marcada por paralizaciones, cambios de titularidad y un entorno de mercado adverso que frenó el desarrollo del yacimiento. Según la empresa, corregir ese rezago permitirá optimizar el uso de la planta concentradora y garantizar la continuidad de las operaciones.

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La empresa presentó ante el Senace un Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ampliar en cinco años la vida útil de la mina ubicada en Junín. Foto: Andina

¿Cómo se comprará mineral a terceros?

Uno de los cambios más relevantes de la propuesta es la incorporación de mineral proveniente de terceros. Según detalla el ITS, Sierra Poli proyecta adquirir hasta 756,000 toneladas métricas a lo largo del período ampliado, con un flujo diario de unas 420 toneladas transportadas en 12 volquetes de 35 toneladas cada uno.

Este abastecimiento externo, aclara la empresa, no implicará ampliar la capacidad de la planta, que se mantendrá en 600 toneladas por día, ni modificar los procesos metalúrgicos.

Los proveedores, además, deberán cumplir requisitos estrictos tales como permisos vigentes, instrumentos de gestión ambiental aprobados y trazabilidad comprobable del mineral.

La propuesta incluye la compra de hasta 756 mil toneladas de mineral a proveedores certificados, sin ampliar la capacidad de la planta procesadora. Foto: Andina

Cinco años más de vida útil

En paralelo, la propuesta apunta a prolongar la operación de Sierra Sumaq Rumi hasta 2032. Actualmente, la mina tiene reservas pendientes de explotación por 78,340 toneladas métricas y 151,299 toneladas de relaves susceptibles de reprocesamiento. Sumados al mineral externo, el volumen total proyectado alcanzaría las 985,639 toneladas procesadas en cinco años, con una producción anual constante de 197,128 toneladas.

Bajo los términos actuales, el ITS estima que las operaciones llegarían hasta noviembre de 2027. Con el nuevo cronograma, la vida útil se extendería hasta 2032 , recuperando el tiempo perdido por las sucesivas paralizaciones que golpearon al proyecto en la última década.

Un dato que la compañía subraya es que la ampliación no requiere inversión adicional . No habrá nuevas construcciones ni ampliaciones de infraestructura, ni se prevé incremento de personal, mayor consumo de agua o energía, ni generación adicional de residuos. Todo se hará dentro de las instalaciones ya existentes.