La minera de capitales brasileños Nexa Resources informó que este miércoles se registró un incendio en una de las instalaciones industriales de la Refinería Cajamarquilla (Lima), la única operación de fundición de zinc en Perú. La compañía señaló que el incidente fue controlado tras la activación inmediata de sus protocolos de emergencia y seguridad.

Como consecuencia del hecho, cuatro personas resultaron afectadas, entre ellas un trabajador de Nexa y tres trabajadores de la empresa contratista Hitachi, que realizaban labores en la zona al momento del incidente. Según detalló la empresa, tres de los afectados fueron trasladados a un centro de salud para evaluación y atención médica, encontrándose estables, mientras que una cuarta persona recibió atención local.

La minera indicó además que viene acompañando de cerca la atención de los trabajadores afectados y brindando soporte a sus familias. Asimismo, precisó que se ejecutó la evacuación preventiva de trabajadores de las áreas involucradas para garantizar la seguridad dentro de la unidad industrial.

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Causas del incendio en investigación

De acuerdo con el comunicado de Nexa, las labores de control de la emergencia contaron con apoyo de brigadas internas y del Cuerpo General de Bomberos. La empresa añadió que mantiene monitoreo permanente de la situación dentro de la refinería mientras continúan las evaluaciones correspondientes.

Nexa sostuvo que las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación y que ya se vienen elaborando los reportes respectivos para ser remitidos a las autoridades competentes. Hasta el momento, la compañía no ha detallado el impacto operativo del incidente sobre las actividades de la Refinería Cajamarquilla.

La Refinería Cajamarquilla es una de las principales instalaciones metalúrgicas del país y forma parte de las operaciones de Nexa en Perú.

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