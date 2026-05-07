De acuerdo con su reporte de resultados remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la disminución de sus ingresos netos fue parcialmente compensada por un aumento de 4% en las ventas del segmento de fundición y por un mayor aporte de subproductos, que generaron alrededor de US$ 38 millones adicionales, impulsados por la mejora de los precios internacionales de los metales.

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En comparación con el primer trimestre de 2025, los ingresos de Nexa crecieron 42%, favorecidos por mayores volúmenes de ventas en fundición y por el incremento de los precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con excepción del plomo. También influyeron los mayores precios de los metales cotizados en la London Bullion Market Association (LBMA), especialmente la plata.

En ese escenario, la contribución de subproductos se incrementó en aproximadamente US$156 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, Nexa reportó una utilidad neta de US$118 millones y una utilidad neta ajustada de US$ 115 millones.

La empresa atribuyó estos resultados a un mejor desempeño operativo, menores gastos en exploración y evaluación de proyectos mineros, así como a una ganancia cambiaria de US$ 23 millones vinculada a la apreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense.

Por su parte, el ebitda ajustado consolidado alcanzó los US$ 283 millones, lo que representó una reducción de 6% frente al trimestre previo. La compañía explicó que este retroceso respondió principalmente al aumento de los costos unitarios, asociado a un mayor consumo de concentrados de terceros para compensar la menor producción temporal de sus minas propias.

En relación con el primer trimestre de 2025, el ebitda ajustado mostró un crecimiento de 126%, impulsado por mayores volúmenes de producción y ventas tanto en minería como en fundición, una baja base de comparación del año anterior y un entorno de precios de metales más favorable.

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Las lluvias intensas afectaron temporalmente el procesamiento en Cerro Lindo de Nexa, aunque la mina logró elevar su producción de zinc gracias a mejores leyes del mineral. Foto: Andina.

¿Qué ocurrió con las minas de Nexa en Perú?

En el Perú, Nexa Resources opera las unidades mineras Cerro Lindo, (Ica) y El Porvenir y Atacocha (Pasco), las cuales registraron un desempeño operativo mixto durante el primer trimestre del año.

En el caso de Cerro Lindo, la operación se vio impactada por lluvias intensas superiores al promedio histórico, situación que redujo en 9% el volumen de mineral tratado frente al mismo periodo de 2025 y respecto al trimestre previo. Pese a esa situación, la producción de zinc alcanzó las 22,000 toneladas, lo que representó un crecimiento de 27% interanual impulsado por mejores leyes del mineral.

Sin embargo, en comparación con el último trimestre de 2025, la producción de este metal cayó 12%, principalmente por el menor volumen procesado. La compañía señaló que la operación retomó niveles normales en abril y que se mantiene alineada con el plan minero previsto para 2026.

En cuanto a otros metales, la producción de cobre disminuyó 16% frente al primer trimestre del año pasado y 21% respecto al trimestre anterior, debido a menores leyes del mineral. Por el contrario, la producción de plomo aumentó 16% interanual favorecida por una mejor calidad del mineral, aunque registró una caída de 15% frente al cierre de 2025.

En tanto, en El Porvenir, el volumen de mineral tratado cayó 18% interanual y 23% frente al trimestre previo, debido a una parada no programada del sistema de izaje del pozo principal entre enero y febrero, lo que restringió el envío de mineral a planta. Como resultado, la producción de zinc se redujo 16% frente al mismo periodo de 2025 y 25% respecto al trimestre anterior, alcanzando las 10,000 toneladas. Aunque las leyes del mineral mostraron mejoras, estas no lograron compensar el menor volumen procesado.

La compañía informó que el sistema de izaje ya opera con normalidad y que durante el segundo trimestre viene reconstruyendo inventarios de mineral, por lo que espera que la unidad mantenga su plan de producción para 2026.

En Atacocha, Nexa enfrentó una paralización de cerca de un mes debido a un bloqueo de accesos realizado por miembros de la comunidad de Joraoniyoc, situación que afectó las operaciones a tajo abierto entre enero y febrero de 2026. Como consecuencia, el volumen de mineral tratado se redujo 10% interanual y 28% frente al trimestre previo. La producción de zinc también cayó, afectada por el menor volumen procesado.

No obstante, la compañía destacó una mejora en las leyes de plomo y plata, lo que permitió elevar la producción de ambos metales frente al mismo periodo del año anterior y fortalecer el aporte de subproductos, especialmente de plata, en un contexto de precios internacionales elevados.

Nexa indicó que las operaciones ya fueron normalizadas y consideró que Atacocha está bien posicionada para incrementar la contribución de subproductos durante la segunda mitad de 2026, apoyada en las mejores leyes minerales y en el favorable escenario de precios de la plata.

Una parada no programada en el sistema de izaje redujo la producción en El Porvenir, pero Nexa aseguró que la operación ya volvió a niveles normales. Foto: Nexa.

¿Qué perspectivas tiene Nexa?

Entre los hechos más relevantes del primer trimestre de 2026, Nexa destacó que en abril de 2026 Cerro Lindo alcanzó el umbral establecido en su contrato de “streaming” de plata . De esa manera, la proporción de producción comprometida bajo este acuerdo se redujo de 65% a 25%, permitiendo que la compañía comercialice una mayor cantidad de plata a precios de mercado.

La minera estima que este cambio le permitirá vender entre 1.2 y 1.3 millones de onzas adicionales de plata al año a valor spot, lo que tendría un impacto positivo en los ingresos y el ebitda desde el segundo trimestre de 2026 , en un contexto de altos precios del metal.

En el negocio de fundición, la refinería de Cajamarquilla, en Lima, mantuvo una operación estable y produjo 85,000 toneladas de zinc, un incremento de 4% interanual pese a una parada programada de mantenimiento de 10 días. Asimismo, Nexa continuó avanzando en el proyecto de Integración del Complejo Cerro Pasco, actualmente en fase de ejecución y evaluación ambiental ante el Senace, mientras que en el ámbito social resaltó iniciativas de educación y desarrollo comunitario en zonas cercanas a sus operaciones.

De cara a los próximos meses, la empresa reafirmó su guía de producción y costos para 2026, y señaló que las restricciones registradas en sus operaciones peruanas ya fueron superadas, por lo que prevé una recuperación progresiva de la producción durante el segundo semestre del año .