Nexa Resources reportó ingresos netos por US$ 888 millones en el primer trimestre de 2026. Foto: Andina.
Nexa Resources reportó ingresos netos por US$ 888 millones en el primer trimestre de 2026. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Nexa Resources alcanzó ingresos netos por US$ 888 millones entre enero y marzo de 2026, aunque esta cifra representó una ligera caída de 2% frente al trimestre previo. La empresa de capitales brasileros explicó que el retroceso respondió principalmente a un menor volumen de ventas en todos los metales. ¿Qué aporte tuvieron las operaciones de Nexa en Perú y qué espera la compañía para los próximos meses?

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