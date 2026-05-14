Dynacor Group, empresa canadiense dedicada al procesamiento de oro proveniente de minería artesanal, cerró el primer trimestre del 2026 con resultados récord impulsados por mayores volúmenes de producción y el alza del precio internacional del oro. En paralelo, la compañía mantuvo operaciones estables en Perú, donde opera la planta Veta Dorada, y avanzó con nuevas inversiones para sostener su expansión internacional. ¿Hacia qué mercados apunta ahora?

La empresa reportó ventas récord por US$ 154.1 millones entre enero y marzo del 2026, casi el doble de los US$ 80 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. El incremento respondió principalmente al mayor precio promedio de venta del oro y al aumento en el volumen de onzas comercializadas.

Dynacor alcanzó además una producción histórica de 32,791 onzas equivalentes de oro (AuEq) durante el trimestre, frente a las 27,050 onzas registradas un año antes. El procesamiento de mineral llegó a 46,655 toneladas, operando a plena capacidad.

“Hemos tenido un excelente comienzo de año, acorde con nuestros planes operativos y de expansión”, señaló Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Perú concentra operaciones y parte de inversiones

Dynacor destinará hasta US$ 8 millones en Perú durante el 2026 para mejorar operaciones e infraestructura en su planta Veta Dorada, ubicada en Arequipa. (Foto: Veta Dorada)

Dynacor indicó que mantiene estable el suministro de mineral en Perú, donde opera la planta Veta Dorada y una propiedad de exploración de oro. La empresa señaló que no prevé incrementos en la capacidad operativa instalada en el país durante este año.

Durante el primer trimestre del 2026, la compañía invirtió US$ 3.9 millones en gastos de capital. De ese total, US$ 700,000 fueron destinados a Perú, principalmente para mantener y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

A inicios de este año, Dynacor adelantó que destinará alrededor de US$ 7 millones en Perú para gastos de capital de sostenimiento , enfocados principalmente en mejoras en relaves, infraestructura de suministro de agua y áreas para trabajadores en su planta Veta Dorada, ubicada en Arequipa.

Posteriormente, en marzo, el Senace aprobó el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la operación, habilitando una inversión de US$ 1.5 millones para ejecutar modificaciones operativas y ambientales en la unidad.

Las mejoras contemplan elevar 10% el dique de relaves, modernizar el sistema de espesado y filtrado, ampliar el laboratorio químico-metalúrgico y reforzar infraestructura y conectividad en la operación.

La compañía proyecta inversiones de entre US$ 32.5 millones y US$ 39 millones durante el 2026, de los cuales entre US$ 6 millones y US$ 8 millones serán destinados a Perú.

Asimismo, Dynacor señaló que el comportamiento de sus márgenes continúa influido por el suministro de mineral y las variaciones del precio internacional del oro.

Senegal y Ecuador impulsan expansión internacional

En paralelo a sus operaciones en Perú, Dynacor aceleró el avance de sus proyectos fuera del país. En Senegal, la empresa indicó que la construcción de su planta piloto de procesamiento de mineral registra un avance de 85%.

La planta piloto de Dynacor en Senegal registra un avance de construcción de 85% y apunta a iniciar operaciones en el segundo trimestre del 2026.

La compañía prevé iniciar operaciones en dicha planta durante el segundo trimestre del 2026. El proyecto contará inicialmente con capacidad para procesar 50 toneladas diarias y ya dispone de permisos operativos y acuerdos preliminares para suministro de mineral.

En Ecuador, Dynacor continúa con la modernización de la planta Svetlana, adquirida en 2025 por US$ 9.75 millones. La empresa espera iniciar el procesamiento del primer mineral durante el cuarto trimestre del 2026.

Dynacor avanza en la modernización de la planta Svetlana, en Ecuador, donde prevé iniciar el procesamiento de mineral durante el cuarto trimestre del 2026.

La planta busca elevar progresivamente su capacidad desde 300 hasta 500 toneladas diarias. Durante el trimestre avanzaron trabajos de infraestructura, modernización de áreas de trituración y rehabilitación de instalaciones de almacenamiento de relaves.

Precio del oro impulsa ganancias récord

La utilidad neta de Dynacor ascendió a US$ 7.3 millones en el primer trimestre, frente a los US$ 5.1 millones reportados un año antes.

En tanto, el EBITDA —indicador que mide la generación operativa de caja antes de intereses, impuestos y depreciaciones— alcanzó un récord de US$ 13.6 millones.

Dynacor explicó que los resultados estuvieron favorecidos por el comportamiento del precio del oro, que llegó a cotizar cerca de US$ 5,000 por onza durante febrero antes de retroceder hacia finales de marzo.

El margen operativo bruto alcanzó US$ 17.4 millones, equivalente al 11.3% de las ventas, mientras que el flujo de caja operativo antes de cambios en capital de trabajo sumó US$ 10.1 millones.

Al cierre de marzo, la compañía reportó activos totales por US$ 183.6 millones y una posición de efectivo de US$ 30.7 millones.