La canadiense Dynacor Group, que concentra sus operaciones en Perú, reportó una producción de 113,791 onzas de oro equivalente en 2025, superando su guía revisada, y registró ventas por US$ 397.6 millones. Del total anual, 32,838 onzas corresponden al cuarto trimestre, lo que representa un incremento de 20% frente al mismo periodo de 2024. Para 2026, la compañía proyecta alcanzar una producción de entre 125,000 y 135,000 onzas, impulsada por la incorporación de mineral proveniente de nuevos territorios fuera de Perú. Sin embargo, la compañía seguirá apostando por este país, donde su principal activo es la planta de procesamiento Veta Dorada (Arequipa). ¿Qué inversiones ejecutará este año?

En concreto, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Planta de Beneficio Veta Dorada, presentado en noviembre de 2025 por Minera Veta Dorada, subsidiaria de Dynacor.

La aprobación fue formalizada mediante una resolución directoral emitida a inicios de marzo, que otorga viabilidad ambiental a las modificaciones propuestas, tras verificarse el cumplimiento de los criterios técnicos y ambientales establecidos en la normativa vigente. De esa manera, dan luz verde a una inversión de US$ 1.5 millones .

La producción de Dynacor alcanzó 113,791 onzas en 2025 y la minera apunta a alcanzar hasta 135,000 onzas en 2026. Foto: Andina.

Las actividades que planea ejecutar Dynacor

Entre las principales modificaciones planteadas por Dynacor, figura el recrecimiento del 10% del dique del depósito de relaves, con el objetivo de reforzar su capacidad y seguridad. Asimismo, propuso la reubicación y modernización del sistema de espesado y filtrado de relaves, orientada a optimizar la gestión de residuos.

Además, la empresa contempla la construcción de un segundo nivel en el laboratorio químico-metalúrgico, lo que permitirá mejorar las condiciones de análisis y control de calidad.

De igual manera, prevé la ampliación del campamento y la reubicación del área de esparcimiento, con el fin de elevar las condiciones de bienestar del personal.

El proyecto incluye además la instalación de una balanza de ejes, una celda electrolítica adicional y un rectificador de corriente para el proceso de electrodeposición, así como la implementación de una antena y una repetidora para fortalecer la conectividad de telefonía e internet en la zona.

Finalmente, se considera la ampliación del cronograma de ejecución, a fin de asegurar la adecuada implementación de las mejoras.