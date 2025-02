Esta semana, Dynacor Group actualizó sus planes de expansión a nivel global, en línea con su objetivo de producir 500,000 onzas de equivalente de oro (AuEq) y registrar US$1,000 millones en ventas para 2030. Para lograrlo, la canadiense tiene previsto abrir cuatro nuevas plantas de procesamiento: tres en África Occidental (Senegal, Costa de Marfil y Ghana) y una en América Latina, donde aún evalúa su expansión entre Perú o Ecuador.

La compañía se dedica a la producción de oro mediante el procesamiento de mineral comprado a la industria de la MAPE (minería artesanal y en pequeña escala). En Perú, opera mediante su subsidiaria Veta Dorada, con la que también posee la propiedad de exploración de oro Tumipampa, ubicada en Apurimac.

Con respecto a su expansión, la minera señaló que durante los dos últimos años ha sentado bases para sus cuatro nuevas plantas a nivel global. En detalle, mantuvo reuniones positivas con representantes del gobierno, la cámara de minas, proveedores y con grupos clave de mineros artesanales en cada país.

Paralelamente, ha llevado a cabo un amplio muestreo geológico, mejorando su conocimiento de la geología en las zonas de minería artesanal de los cinco mercado que tiene en la mira, incluido Perú.

De otro lado, en el último año, Dynacor destacó que ha ampliado su equipo en todo el mundo para apoyar su crecimiento y anticiparse a este expansión. En Perú, destacó que Jorge Luis Cárdenas fue nombrado Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Dynacor en Latinoamérica, aportando 30 años de experiencia en el sector del oro, además de otras contrataciones estratégicas en múltiples áreas.

Así, se ha trazado el objetivo de evaluar su posible expansión en América Latina, teniendo como foco principal analizar oportunidades en Perú o Ecuador en 2025, sin brindar mayores detalles de dicha área de operación. Paralelamente, también avanza con estudios de impacto ambiental y otros preparativos en Senegal, Costa de Marfil y Ghana.

Producción local

Dynacor Group, que opera en Perú mediante su filial Veta Dorada, reportó que sus ventas acumuladas de 2024 a finales de noviembre ascienden a US$ 254.3 millones, frente a los US$ 229.9 millones del mismo período de 2023, un aumento del 10.6%. Hasta esa fecha, la firma ya había superado sus ventas totales del año 2023 y se encontraba en línea para cumplir con las previsiones previstas.

Solo en noviembre, la compañía registro de ventas de oro no auditado de US$ 16.6 millones (CA$ 23.2 millones), en comparación con US$ 24.4 millones (CA$ 33.4 millones) en noviembre de 2023. La planta procesó 14 000 toneladas de mineral en noviembre o un promedio de 466 tpd.

A nivel de infraestructura operativa, la firma es titular minero de la Planta de Beneficio Veta Dorada, con una capacidad de producción de 500 toneladas métricas diarias (TMD).

En marzo del año pasado, la compañía anunció que el gasto de capital (capex) previsto para el 2024 llegaría hasta los US$13 millones. Dicho desembolso estaría orientado a la implementación de nuevos equipos que mejoren la eficiencia y aumenten la capacidad del estanque de relaves en su planta procesadora de oro ubicada en Arequipa, así como para desarrollar nuevas iniciativas en otras jurisdicciones (países).

