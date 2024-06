Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor Group Inc., señaló que la producción de la operación local de procesamiento de oro (adquirido a mineros artesanales y en proceso de formalización) permite estimar que cerrarán el 2024 en el lado superior del rango proyectado (129,000 a 138,000 onzas de oro equivalente).

Así, el volumen se incrementaría en 5% frente a lo reportado en el 2023 (130,000 oz), mejorando lo esperado previamente. A fines del año pasado, la compañía previó que el avance en el actual ejercicio sería de entre 2% y 4%.

“En la planta (Chala, en Arequipa), aumentamos la capacidad casi cada año, pero el año pasado nos quedamos en 500 toneladas diarias de procesamiento (que ya tenía) y este año será igual. Estamos aprovechando que estamos al máximo de nuestro permiso de operación para enfocarnos en la eficiencia”, comentó a Gestión.

Refirió que acaban de implementar nuevos equipos y que trabajan en programas de mejora y formación con los proveedores (mineros artesanales) para impulsar la producción precisamente por eficiencias.

De cara al futuro, el ejecutivo aseguró que buscan seguir expandiendo las operaciones en Perú ampliando la planta actual o implementando otra, así como incursionar en otros países de América Latina. Por lo pronto, mencionó que este año empezarán a operar en África.

“A nivel de casa matriz, estamos mirando oportunidades en otros países y otros continentes porque hay un potencial increíble y más con el precio actual de oro. El año pasado se decía que 22% a 24% de la producción mundial venia de mineros artesanales y vemos que la tendencia va subiendo”, anotó, tras asistir al Simposio – XV Encuentro Internacional de Minería.

En negociación por Tumipampa

Consultado por la situación del proyecto de exploración de oro y cobre Tumipampa (Apurímac), Martineau reveló que están en “discusiones” con diferentes mineras peruanas y extranjeras para una potencial venta o joint venture.

“Nuestro modelo de negocio hoy es ser una procesadora, hemos dejado la exploración. No queremos tampoco operar una mina, no es nuestro negocio. Todavía tenemos la propiedad Tumipampa y no la queremos dejar así, hemos invertido mucho ahí en los últimos 20 años”, mencionó.

Por ese motivo, declaró que las negociaciones con otros grupos apuntan a que la exploración sea retomada. Por el tamaño de la concesión, adelantó que se podrían firmar dos o tres acuerdos con diferentes empresas. Así, ¿algún contrato podría firmarse entre este o el próximo año?

“Cruzamos los dedos, posiblemente podríamos tener algo pronto. Las cosas avanzan bien de este lado”, respondió.

La producción de oro en Perú

La producción nacional de oro en marzo de 2024 ascendió a 8,413,192 de gramos finos, evidenciando un crecimiento del 7.6% respecto al mismo mes del 2023. Así, el volumen acumulado en el primer trimestre llegó a 27 millones de gramos finos, con un avance de 22.1%.

A nivel departamental, La Libertad se mantuvo como el principal productor del metal aurífero con una contribución de 33.6%; mientras que Arequipa escaló a la segunda posición con el 20.2%, por encima de Cajamarca que se ubicó en tercera posición con el 19.4%.

Por empresas, Minera Yanacocha sostuvo el primer lugar en el primer trimestre con una participación de 10.4%, seguida de Compañía Minera Poderosa con el 8.5%. Por su parte, Veta Dorada se ubicó en la octava posición con 3.5%, según el Boletín Estadístico Minero.

EN CORTO

Cumplimiento. La planta Veta Dorada de Dynacor Group Inc. acaba de obtener la certificación en cumplimiento del Código Internacional de Manejo del Cianuro (Código del Cianuro). En la incorporación de nuevos proveedores de oro, la firma dispone de un protocolo con 25 criterios a cumplir para verificar que éstos sean mineros formalizados o en proceso de hacerlo.

