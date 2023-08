La Junta Directiva de Dynacor Group aprobó un presupuesto de hasta US$ 10 millones para ejecutar una serie de iniciativas en su planta procesadora de oro Chala (Arequipa). Entre dichas actividades, figuran la incorporación de equipos de mejora de eficiencia y un incremento de la capacidad del estanque de relaves.

A través de su filial peruana Veta Dorada, la compañía canadiense también prevé sumar vehículos adicionales para el equipo administrativo y de compra de mineral.

“Dependiendo de ciertas circunstancias, la gerencia cree que las inversiones para 2023 ascenderán entre US$ 7 y US$ 10 millones”, reportó la empresa.

En el segundo trimestre del 2023, Dynacor Group reportó una producción récord de 32,693 onzas de oro equivalente, ventas de US$ 64.5 millones y una utilidad neta de US$ 4.5 millones por su operación de procesamiento de oro en Perú. En el mismo periodo del 2022, sus ventas fueron de US$ 53.9 millones y su utilidad neta llegó a US$ 2.6 millones.

Hacia el cierre del 2023, la compañía -que adquiere oro a mineros artesanales formalizados o en proceso de formalización en Perú, para procesamiento y venta- proyecta ventas de entre US$ 210 millones a US$ 235 millones. De esa manera, anotaría un avance de entre 6.5% y 20% frente al 2022.

“Esto daría como resultado un ingreso neto en el rango de US$ 8.5 millones a US$ 11.5 millones. En lo que va de 2023, la corporación se encuentra dentro del rango superior de pronóstico financiero”, afirmó Dynacor Group.

Cae producción peruana de oro

La producción peruana de oro en el primer semestre de 2023 cayó 2.6% a 45,480,640 gramos finos. El resultado respondió a los menores niveles de producción de Poderosa por desafíos que enfrentaron algunas de sus operaciones. Asimismo, Yanacocha y Aurífera Retamas también reportaron reducciones de 10.7% y 11.8%, respectivamente.

A nivel de empresas, Poderosa continuó como la principal productora del metal precioso a nivel nacional con una participación de 8.5%, seguida de Yanacocha y Consorcio Minero Horizonte. Por su parte, Veta Dorada se ubicó en la novena ubicación de los productores auríferos, según el Ministerio de Energía y Minas.

