Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor Group Inc., señaló que apuntaban a ventas de entre US$ 200 millones y US$ 220 millones en el año pasado. Por leyes menores y las manifestaciones en diciembre, estimó que los ingresos estarían más cercanos a la primera cifra.

En Perú, la compañía enfoca sus operaciones en la adquisición de oro a mineros artesanales formalizados o en proceso de formalización, para su posterior procesamiento y venta, a través de su filial Veta Dorada.

“Las protestas redujeron el flujo de mineral recibido, pero teníamos buena cantidad en la cancha. No hemos perdido tiempo en producción. Las huelgas no afectaron mucho la operación”, comentó a Gestión.

Así, mencionó, el resultado del 2022 tendría una variación, hacia arriba o hacia abajo, de 1% o 2% respecto al año previo, cuando produjeron 106,000 onzas de oro.

Perspectivas

Para el 2023, Martineau estimó que un incremento de producción de oro en 10%, en función de una mayor operación. En noviembre último, la empresa completó un incremento de capacidad de planta de 430 a 500 toneladas por día con una inversión de US$ 1.6 millones.

Sin embargo, precisó que los resultados también dependerán de la ley de mineral adquirido, sobre la cual hay menos control.

Las proyecciones además se sustentan el incremento de los volúmenes de los actuales proveedores mineros y la incorporación de nuevos que, reiteró, deben ser formales o estar en proceso en el Ministerio de Energía y Minas. “Para exportar, debemos demostrar a las autoridades la procedencia del mineral”, anotó.

Añadió que los compradores de este oro para la industria de la joyería y relojería en Suiza y Europa exigen trazabilidad y transparencia. En Perú, aseguró que adquieren el mineral desde Tumbes hasta Puno, en el lado occidental de los Andes, y no de las zonas aluviales en la selva

“Vamos a expandirnos a continentes, pero averiguamos si los países tienen un proceso de formalización. Hemos sido contactados por otros Gobiernos (para tener operaciones de procesamiento de oro de mineros artesanales), pero algunos no tienen ningún proceso de formalización”, dijo.

Proyectos hacia un incremento de producción

En Perú, Dynacor Group busca continuar expandiendo su producción de oro. Para ello, la empresa afirma tener una buena situación financiera y sondea tres opciones.

“Podemos seguir aumentando capacidad en Chala, pero también estamos averiguando si hay una posibilidad de adquisición y ver quizás en futuro instalar nueva operación, miramos esas opciones, y además queremos crecer en América Latina y África”, declaró Martineau.

Así, en dos o tres años, el ejecutivo espera que la producción de la empresa en Perú se incremente en 30% o 40% respecto al 2022. Sin embargo, reconoció que tal aumento dependerá también del precio del oro, lo cual incentivaría un mayor suministro por parte de los mineros artesanales.

En los últimos años, refirió que la onza de oro ha oscilado entre US$ 1,600 y US$ 1,800. Para fines del 2023, estimó que la cotización podría superar los US$ 2,000.

“Depende de los mercados, pero parece que hay bancos centrales que compran bastante oro. La producción mundial no sube, está bajando”, añadió.

Barras de oro en investigación

En diciembre del 2019, las autoridades peruanas incautaron cuatro barras de oro procesadas por Veta Dorada (Dynacor). Sobre esta situación, la empresa canadiense explicó que la retención se realizó porque el proveedor del mineral empleado es investigado por el Ministerio Público.

Desde el 2020, aseguró que dejaron de comprar mineral a dicho proveedor y que la compañía y sus representantes no han sido incluidos como investigados en el proceso penal abierto en febrero de ese año. Sin embargo, reconoció que el caso generó daños colaterales a Dynacor.

A la fecha, dos de las cuatro barras han sido liberadas y la compañía ha iniciado un proceso para la devolución de las otras dos, accionando la variación de la medida restrictiva de derechos.

Tras socio para Tumipampa

Consultado sobre la situación y perspectivas para su proyecto exploratorio de oro y cobre Tumipampa (Apurímac), Martineau explicó que Dynacor Group ahora es una empresa enfocada en el procesamiento de oro y que la exploración ha pasado a un segundo plano.

“Primero éramos una empresa de exploración y operábamos una planta chica para pagar los costos de esa actividad. Ahora el procesamiento es nuestro ‘core’. La exploración en Perú es un poco difícil por la relación con comunidades”, sostuvo.

Así, recordó que la inversión en exploración “greenfield” o en nuevos proyectos se ha ido reduciendo en Perú en los últimos años por problemas con las comunidades. No obstante, esta situación no significaría que Dynacor Group abandone el proyecto Tumipampa.

“Podríamos buscar un socio, una empresa interesada para que continúe con la exploración, pues ya no tenemos un equipo dedicado a eso”, finalizó.

Producción de oro sin crecimiento el 2022

En octubre de 2022, la producción de oro en Perú alcanzó los 8,882,332 de gramos finos, registrando un incremento de 12.3% en comparación a lo obtenido en el mes previo. De manera similar, reportó un aumento de 5.2% en contraste a similar mes de 2021, debido a la mayor producción de Poderosa, Yanacocha y Consorcio Minero Horizonte.

A nivel de titulares mineros, Poderosa se mantuvo en el primer puesto de producción con una participación de 9.7%, seguida de Yanacocha y Minera Aurífera Retamas, con el 8.1% y 6.6%, respectivamente. En tanto, Veta Dorada (Dynacor) se ubica entre los 10 primeros productores.

Producción de oro en Perú, por empresas.

A nivel de regiones, La Libertad ocupó el primer lugar con el 33.1% de participación; seguida de Cajamarca (20.5%).

Sin embargo, la producción acumulada de enero a octubre del 2022 se redujo en -0.2% a 79,810,265 gramos finos, según el Boletín Estadístico Minero, del Ministerio de Energía y Minas.