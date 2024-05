Si bien he tenido la fortuna de trabajar en áreas que me apasionan, durante años sentía que el desarrollo de carrera, el éxito y en especial las promociones, ascensos y movimientos no eran decisiones que pudiera tomar, sino que eran fruto de una combinación aleatoria de suerte, temas de carácter político y, claro, de mi desempeño, como ejes fundamentales para lo que pudiera suceder en mi carrera. Sin embargo, con la experiencia de coaches y empresas, así como el escenario, tendencias y mercado laboral global, hoy es evidente que ese lente con el que leía la gestión y mejor dicho, la autogestión de carrera, era errónea.

Actualmente las organizaciones internacionales y locales, apuestan por abrir el espacio a conversaciones verdaderamente significativas de desarrollo profesional, en donde no sólo se tiene en cuenta la habilidad y competencias del ejecutivo para ese próximo paso sino, verdaderamente, aquello que lo moviliza, lo apasiona y lo conecta con un sentido de propósito.

Líderes con perspectiva de desarrollo de talento, que buscan que sus reportes innoven, desafíen el “statu quo”, y apuesten por su crecimiento personal -profesional, tienen hoy espaciosque van más allá de buscar y/o revisar indicadores y hablar de forma etérea sobre “siguientes pasos de carrera”, sino que crean seguridad psicológica para plantear diversas e innovadoras rutas de desarrollo y crecimiento mutuo.

El autor de tu desarrollo de carrera eres tú: bienvenido a la era del auto activismo profesional: ese es el primer paso. Tu desempeño, pero además la manera en que la organización conoce o no tu valor, juegan un papel esencial para la movilidad laboral. No busques culpar a tu jefe porque tu carrera se estancó; pregúntate mejor qué puedes hacer para brillar demostrando nuevas habilidades y maneras de generar valor. No basta llegar al 100% de tus indicadores; busca conectar con proyectos y necesidades de otras áreas para demostrar versatilidad

¿Cómo comenzar? Empieza por buscar algo que haga que suene el despertador. Aunque suene obvio, la felicidad en el trabajo depende de ti. Si no estas 100% feliz con tu rol, ¿qué proyecto, responsabilidad o asignación, te harían ir con ilusión a trabajar?

Busca espacios para conversar con tu jefe sobre eso que podrías hacer para aumentar tu satisfacción laboral. También es clave entender que no todos seremos jefes, gerentes, CEO, etc. y eso también es ser exitoso. Replantear y analizar la historia que tú mismo te has contado sobre lo que es ser exitoso, es clave en un mundo laboral que apuesta por la transferencia de conocimiento y las organizaciones con estructuras planas.

La movilidad laboral implica co-construir procesos, espacios y los medios para hacer posible que los colaboradores lean con diversas lupas qué es el éxito profesional, que no es siempre el camino unidireccional de “analista – coordinador – jefe – gerente y CEO”; se requiere retar la forma en que la organización y sus líderes también entienden las rutas de carrera y cómo facilitan movimientos laterales, entre unidades, proyectos y promueven la pluralidad de talento.