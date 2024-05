El funcionario “desmitifica” la Ley Servir ante los cuestionamientos de congresistas que plantean que fomentará despidos masivos en el aparato público. Aparte, da cuenta de los cambios que su entidad necesita para acelerar el tránsito al Servicio Civil. Todo dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

-Con honestidad, ¿cuál es la relación de Servir con el Congreso a raíz de sus últimas decisiones legislativas?

He asumido hace tres semanas Servir. Ya estaba prevista una reunión con Renovación Popular para desmitificar algunas cosas que se han dicho sobre la Ley del Servicio Civil y el D. Leg. 1602, que hace un cambio crucial: vuelve obligatorio el tránsito para el Poder Ejecutivo y simplifica el proceso. Ya 67 presentaron su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que es el primer paso. Vamos a buscar conversar con más congresistas.

-La Comisión de Trabajo señala que Servir generará una ola de despidos en el Estado porque el D. Leg. plantea también que los servidores pasen por evaluaciones de rendimiento.

Su finalidad no es la desvinculación. La finalidad es identificar brechas y desarrollar programas de desarrollo de capacidades para cerrarlas. Si fuese todo desvincular, sería un mecanismo perverso.

-Si desaprueban esa evaluación, ¿serían despedidos o no?

Debe ser la última opción. Un bajo rendimiento puede llevar a un despido, sin duda, pero la evaluación no puede ser un instrumento que se quede en la formalidad ni tampoco que el amiguismo permita que se mantengan funcionarios que no cumplen sus funciones.

-También dicen que Servir no tiene resultados desde su creación y que por eso se justifica derogar la ley, ¿qué responde?

La decisión de la Comisión de Trabajo es regresar al pasado. Implicaría tener un Estado desordenado, donde la contratación de personal sea discrecional, ajeno a la profesionalización que demanda el Estado. No nos cansaremos en insistir que la Ley Servir es necesaria.

-Uno de los objetivos de dicha ley es tener un régimen laboral estatal único. ¿Pero cómo aspirar a ello si el pase de las entidades es obligatorio, pero no de sus trabajadores?

La segunda fase del tránsito es el tránsito de servidores. Quiero dejarlo claro: su pase fue, es y seguirá siendo voluntario. Lo que buscamos es ordenar la casa con los CPE, para que las entidades tengan claro cuáles son sus perfiles idóneos. Y luego los servidores que lo deseen, sean CAS o cualquier otra modalidad, transiten.

-Entonces, ¿cuál es la estrategia para fomentar el pase voluntario?

Que los otros regímenes vayan desapareciendo conforme se jubilen. Lo que queremos es generar incentivos para el pase al Servicio Civil . El proceso de conversión no tomará 10 ni 20 años, serán más de 30, pero todo dependerá de los beneficios que ofrezcamos. Así se acortará el tiempo.

¿Cuáles incentivos están contemplando?

Con el régimen 276 y el CAS es factible el pase porque, en compensación sobre todo, la Ley Servir es mejor. Los CAS no reciben gratificaciones, en el Servicio Civil tienen dos remuneraciones completas y una CTS competente. Es más complicado con el régimen 728. Necesitamos la ayuda del MEF para mejorar el reglamento de compensaciones, que data del 2014. Reconocemos que frente al 728, cuando un trabajador desea transitar, la valoración hace que sea menor en algunos casos. Debemos actualizarlo.

-¿Es el único cambio que plantearán al MEF?

Otro asunto son las compensaciones para los gerentes públicos, que tienen una norma especial. Buscamos que, en las entidades donde por presupuesto, la compensación del tránsito no sea competitiva para los gerentes seleccionados, que Servir pueda pagar la diferencia. No puede ser que del cuerpo total, que son 1,000 funcionarios, hoy solo esté asignado el 10% de puestos.

También buscamos crear una calificación especial en la ley para un grupo de actividades complementarias. Específicamente los artistas, camarógrafos y periodistas que son servidores públicos. Hoy se les incorpora en categorías no acordes a sus responsabilidades. Como no tienen una categoría propia, se les ve como operadores y su sueldo es insuficiente. Cambiar eso a nivel técnico nos corresponde, lo económico es del MEF. Si no, los trabajadores de entidades como el Ministerio de Cultura nunca transitarán.

Las normas que crean el Servicio Civil y el mismo Servir no están talladas en piedra, son perceptibles. Reconocemos que faltan ajustes. Por eso nos sentaremos con el Congreso y las asociaciones sindicales que busquen mejorar el Estado.

-Hay entidades que hoy, en la práctica están exoneradas de transitar al Servicio Civil. Una de ellas es el mismo Congreso, ¿que se sumen no debería evaluarse también?

Es una tarea que debe revisarse. Es verdad que la Ley Servir busca un régimen único, pero hay otros regímenes especiales a tomar en cuenta. También hay que diferenciar: una cosa son las leyes vinculadas a una carrera y otras del sistema administrativo de recursos humanos. De esto último nadie se escapa. Finalmente, se trata de ordenar al Estado.

-¿Podría ser más claro respecto a esas diferencias normativas?

Por ejemplo, los asuntos referidos a tesorería y presupuesto. A ninguna entidad se le ocurriría tener leyes propias de este aspecto. Hay directrices. El sistema administrativo de recursos humanos es para todos. Nuestra tarea pendiente es aclarar que forma parte del sistema y qué del régimen.

-Dice que la reforma del Servicio Civil tomará al menos tres décadas, ¿sería así incluso con estos cambios propuestos?

Puede tomar décadas, sí, pero haremos lo posible porque sea en menor tiempo. Todo pasa por mostrar las bondades del Servicio Civil.

Meritocracia en el Ejecutivo la autorizará el MEF

A finales de agosto, las 176 instituciones del Poder Ejecutivo habrían terminado de presentar su CPE ante Servir. Consultado por cuándo estas entidades podrán hacer concursos para estos puestos bajo la Ley Servir, Valdivieso explicó que también esos procesos deberán ser autorizados por el MEF.

“Ahorita estamos en plena revisión de los CPE propuestos. Listos, toca enviarlas al MEF para que las aprueben. Cuando lo hagan, regresan a Servir para que el Consejo Directivo las valide y ahí recién inicien la segunda fase (los concursos)”, detalló.

El presidente ejecutivo de Servir aseguró que sus técnicos están asesorando constantemente a las entidades del Ejecutivo para que presenten CPE casi listos, del tal forma que se acelere el trámite. “Estaremos detrás del MEF para que aprueben las propuestas rápidamente”, agregó.

