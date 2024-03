La Ley del Servicio Civil está en la palestra. Recientemente, la bancada Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca derogar dicha ley, régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas, debido a que indica que no se está cumpliendo con la finalidad para la cual se estableció.

Esto se da, mientras que, según Ana Pari, presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), hasta agosto 177 entidades del Gobierno nacional pasarán al régimen, que tiene como base los méritos, ingresos mediante procesos transparentes y evaluación constante por el logro de objetivos concretos con incentivos en base al rendimiento.

En este contexto, al ser consultado por este diario durante la presentación de su Reporte de Inflación, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), consideró que aunque Servir no necesariamente sea el mejor mecanismo para el sector público, no considera que debería derogarse como se ha planteado recientemente en el Congreso de la República.

“No es que esté con la posición del Congreso, pero no sé si el mejor mecanismo es el de la Ley Servir. Pero, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la derogación ”, dijo al ser consultado en una conferencia de prensa.

Para el presidente del BCRP, aún no se han podido “procesar todas las cosas” y se evidencia un problema de organización, pero afirmó no tener conocimiento suficiente sobre el tema para plantear una posición firme al respecto. “Se necesita meritocracia, se necesitan promociones, pero ¿cuál sería el mejor mecanismo? No lo sé”, comentó.

A fines del 2023, durante su participación en Cade Ejecutivos 2023, Velarde consideró que la Ley Servir debía revisarse debido a que no estaba dando los frutos que debería.

“Tenemos problemas vinculados al Servicio Civil. Es cierto que existe la Ley Servir, pero hay que revisarla porque hasta ahora Servir no está dando los frutos que debería. No se puede tener un sector privado próspero si no se tiene un buen Servicio Civil. Todo el marco en el que actúa el sector público tiene que revisarse, es un trabajo bien extenso”, dijo en ese entonces.