El Perú necesita de reformas que permitan favorecer al crecimiento potencial de la economía, dijo el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, luego de anunciar que el producto bruto interno (PBI) caería 0.5% en el 2023.

Tras ser consultado por los efectos de las medidas tomadas por el Gobierno peruano ante la caída del PBI por tres trimestres seguidos -y que sumaría un cuarto trimestre también “en rojo”-, Velarde reiteró que es importante comenzar a hacer reformas.

“Tenemos un crecimiento potencial muy bajo. Para (revertir) eso se necesita reformas y esa es la agenda que uno debería tener. No se trata de la parte cíclica, del ‘qué hago con la política monetaria - fiscal que he podido aprobar’, sino reformas que favorezcan un crecimiento mayor ”, dijo durante la presentación del Reporte de Inflación.

Algunas de las reformas que requiere el país, tal como lo adelantó durante la última CADE Ejecutivos 2023, están relacionadas al funcionamiento en el sector público.

“Las decisiones del Gobierno toman demasiado tiempo. Los procesos de inversión pública son sumamente engorrosos a tal punto que el Estado tiene que hacer proyectos (bajo modalidad) Gobierno a Gobierno o contratar organismos para hacer una obra rápida”, señaló.

Durante este año, la inversión pública habría crecido en apenas 1%, con una contracción en la ejecución por parte de los gobiernos subnacionales.

Además, Velarde consideró que se debe revisar la ley del Servicio Civil, pues no ha dado los resultados que debería. “Tenemos problemas vinculados al Servicio Civil. Es cierto que existe la Ley Servir, pero hay que revisarla porque hasta ahora Servir no está dando los frutos que debería . No se puede tener un sector privado próspero si no se tiene un buen Servicio Civil. Todo el marco en el que actúa el sector público tiene que revisarse, es un trabajo bien extenso ”, precisó.

Otros factores que se deben tener en cuenta para apuntar a posibles reformas es la baja productividad del país y la educación que calificó como “sumamente pobre”.